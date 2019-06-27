韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」　鄉民女神黃捷怒轟：史上最沒擔當市長

▲黃捷怒轟韓國瑜「史上最沒擔當市長」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄登革熱疫情延燒，現在出現第25例，市長韓國瑜日前受訪時表示「為何過去幾十年累積經驗這麼多、沒有傳承下來」，讓「鄉民女神」黃捷大為不滿，在臉書開砲怒轟韓國瑜「沒擔當、只會推卸責任」、「史上最沒擔當就你韓市長」。

韓國瑜一句「經驗沒傳承」讓黃捷大為光火，她26日晚間在臉書開砲「當公部門和民意代表都為了登革熱疫情在努力時，卻見本市的市長只會出一張嘴」，黃捷認為，如果韓國瑜真的在乎登革熱防治，應該多留點時間在高雄，「而不是把媒體曝光的機會都浪費在政治口水上，打擊第一線防疫人員的士氣」。

▲黃捷PO文怒轟韓國瑜。（圖／翻攝自黃捷粉絲專頁）

「史上最沒擔當就你韓市長」，黃捷重砲抨擊韓國瑜，「自己不顧高雄、不代表防疫同仁沒在做事」，「必須聽命於這樣的首長、實在是基層公務員的悲哀」，嗆韓火力十足。而行政院副院長陳其邁也同樣在臉書發文，喊話「防治登革熱、做好做滿」，對此，韓國瑜27日受訪表示，7月1日就會有國軍化學兵投入幫忙防疫，市府該做的工作不會停，「也希望副院長在防疫這一塊，能夠盡可能來幫助高雄」。

▲韓國瑜表示，7月1日就會有化學兵投入協助防疫。（圖／記者洪正達攝）