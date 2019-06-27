雙子星遭駁回　柯P：同公司投資綠營中常委的銀行沒國安疑慮？

▲柯文哲出席北市108年民政團隊聯合頒獎典禮。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

被台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日召開會議做出決議，以有「國安疑慮」為由宣布駁回該案。對此，柯文哲27日受訪時聲明，投審會以沒有客觀標準的「國家安全」當理由駁回申請，會造成外國公司投資台灣的不確定性；至於下一步，柯說，要視原得標公司的反應再決定。

投資金額高達600億元的台北雙子星大樓開發案，由南海控股及馬來西亞馬頓公司得標，被柯文哲視為第二任期的重大建設，同時也是台北市未來投資招商的範本。但南海控股卻遭疑有陸資背景，被投審會卡關5個月，26日以「國家安全」疑慮為由駁回。

對此，柯文哲27日出席民政團隊聯合頒獎典禮前受訪時，特別帶了一張小抄，笑說重要事情要照稿念，接著表示，原得標公司（南海控股）是先獲得經濟部核發的證書，證明他們不是中資公司，也因此取得了投標的資格。

「在得標後經過5個月的審查，今天投審會並不是以他們是中資公司為理由駁回申請，而是改用另外一條法令，外國人投資條例，以違反國家安全為理由駁回申請。」柯文哲說，當時也提出一個疑惑，同一家公司投資民進黨中常委經營的陽信銀行，沒有國家安全疑慮，「當然他們（民進黨）有他們的說明。」

柯文哲直言，以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請，會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利的影響；但柯說，台灣畢竟還是一個法治的國家，還是要按照現行法令做事，所以目前台北市政府是表達尊重投審會的決議。

柯文哲說，後續要怎麼處理是看得標公司（南海控股）的反應再決定下一步，也不能去預測得標公司是要假處分、要訴願、要行政訴訟，「我們既不預設立場也不會下指導棋，看目前原得標公司的反應我們再決定下一步怎麼處理。不過比較確定的是，這應該會拖很久。」

