柯文哲：世俗的成功失敗，都是生命的一部分　畢業贈言狂吸33萬點閱

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲15日受邀前往陽明大學舉辦的畢業典禮，勉勵1101位畢業生，演講影片22日上傳到柯文哲的YouTube頻道，截至27日上午7時已累積33萬多次的觀看次數、1325則留言。網友們在影片底下的討論至今依舊很熱烈，大多數人不談政治，而是贊同柯文哲的人生哲學，「不要羨慕別人成功，因為你付不出那個代價」、「已經聽過很多次了，但每次聽都有滿滿的感動」、「這集必看，越後面越精彩」。

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▲柯文哲以自身經驗勉勵陽明大學的畢業生。（圖／陽明大學提供）

在這段名為「柯文哲給醫科生的畢業贈言：世俗的成功與失敗，不過是你生命中的一部分」的影片中，柯文哲分享自己從醫時的經驗，並送給陽明大學今年的畢業生一段話，「人的行為受過去的經驗影響很大，我當過17年台大外科加護病房主任，每天看人抬進來、抬出去，一天最高曾經有90幾床，將近100床」，這段經歷讓他看盡生老病死，也看盡悲歡離合，甚至對價值觀產生影響。

「坦白講，世俗的名利對我的影響不是那麼大。」柯文哲認為，人生而平等是不對的，只有死才是平等的，因為不管這個人有錢沒有、是男是女、是黑人或白人，最後都會步入死亡，而且死的樣子都差不多，「只要你想通這個道理，世俗的成功與失敗，都是你生命中的一部分，又何必如此在意。」

▼▲柯文哲認為一旦看透生死，世俗成敗就不是那麼重要。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲，下同）

柯文哲提到，因為有擔任急重症醫生20多年的經驗，讓他對不確定的事情有很強的忍受度，，很多事情在當下看來或許會覺得很嚴重，但經過一段時間再回頭來看，也不過是雲淡風輕，「這樣想就會讓你有很強的抗壓力，從此看淡世俗成敗，可以勇往直前。」

最後，柯文哲也勉勵畢業生們心存善念、盡力而為，「當醫生不是每個病人都能救得回來，也不是你救活的每個病人都會感謝你，有時候你還會被告，你會覺得這不公平，所以面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對各種挫折打擊，沒有失去對人世的熱情。最後不管如何，保持我們的笑容。」

雖然這段影片早在22日就上傳到YouTube，但至今仍有許多網友在影片底下留言討論，「只有視人為人，你才能平等視之；只有視無常為常，你才能泰然處之」、「我今天很憂鬱，看過影片之後看開了一些，謝謝」、「不要羨慕別人成功，因為你付不出那個代價」、「已經聽過很多次了，但每次聽都有滿滿的感動」。

▼網友討論柯文哲的人生哲學。