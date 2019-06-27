嗆完小英就就宣布駁回　柯文哲：讚嘆民進黨政府效率突然變好

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

被台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日以有「國安疑慮」為由宣布駁回該案。柯文哲表示，政府做事還是要有規則可預期，「為什麼要花5個月才可以確定有國家安全疑慮？」；至於昨天上午嗆完總統蔡英文後，下午投審會就宣布駁回，柯酸說，「讚嘆民進黨政府效率突然變好了。」

柯文哲27日出席民政團隊聯合頒獎典禮前受訪時，被問到聽到消息當下的心情，他表示，「也沒有什麼爽不爽，我們這種亞斯伯格症沒什麼情緒」；至於日前答詢議員時，稱如果被用國安疑慮駁回會跟中央翻臉？柯嘆了口氣說，就事論事，「政府做事還是要有規則可預期，如果花5個月用這個理由，我還是覺得會什麼要花5個月才可以確定有國家安全疑慮？」

而昨天上午大動作嗆蔡英文，稱要去官邸拜訪，結果下午投審會就宣布駁回，柯文哲也酸，「讚嘆民進黨政府效率突然變好了」；至於有沒有政治力干預？柯表示，這個是民進黨中央政府要回答的問題，不是他要回答的，強調自己不願預設立場，但也不願去幫人家解釋，「所有這些應該是投審會應該要出來說明。」

至於南海控股遭駁回後的下一步，是要重新招標？還是以第二順位公司議約？柯文哲說，現在說都言之過早，因為原得標公司不可能完全沒有反應，「他到底要採取哪些反應，有時候訴訟一打會打好多年，因為我們上一次當時郝龍斌政府那個案子我們單單在法院訴訟就花掉2年半。」

而拖延近半年後雙子星仍卡關，柯文哲也無奈說，比較可惜啦，以北門為中心的西區門戶計畫，北市府能做的幾乎都做，幾乎全部都完成，「就差一個雙子星，是一個遺憾吧。」

