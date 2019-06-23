台南安平開台天后宮　一句好話敬媽祖標語比賽頒獎

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝天上聖母1060年聖誕，感謝媽祖恩澤，台南安平開台天后宮特地舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，參賽作品達1384件，投稿者遍布全台各地，6月23日下午舉行禮讚頒獎，主委張省吾強調，這項活動淨化人心，富有教育意涵，呼籲國人學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，建立祥和社會。

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▲主委張省吾強調，這項活動淨化人心，富有教育意涵，呼籲國人學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，建立祥和社會。

第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽作品達1384件，其中小學幼兒組732件、國高中組323件、大專社會組329件，各組錄取10名優等，致贈每人獎金小學幼兒組1000元、國高中組2000元、大專社會組3000元，另各組也錄取佳作與入選若干名，致贈獎狀乙只。

▲獲獎者親向「安平媽」自呈現成果，做為天上聖母最佳的聖誕賀禮，典禮莊嚴隆重。

6月23日下午舉辦成果禮讚與頒獎茶會，由獲獎者親向「安平媽」自呈現成果，做為天上聖母最佳的聖誕賀禮，典禮莊嚴隆重，包括台南市議員盧崑福、教育局蔣銘娟主任秘書、四分局副分局長余豐展、安平區陳俊達主任秘書、王城里里長黃景星、評審林東良老師,均到場觀禮。

各組優等名單如下：(一)小學幼兒組：黃柏彰、歐家妤、廖翊崴、廖翊崴、劉冠孜、葉涵勻、曹欣儀、林歆晴、黃沛柔、黃茹璇、湯梓柔、林頎恩、黃靖彥。(二)國高中組：林詩蓉、徐郁嘉、侯文翔、詹凱丞、李承昱、李承軒、劉佾昕、顧真綸、郭宥杰、洪姿文。(三)大專社會組：黃智忠、王玉蘭、林建宏、林建宏、李瑞揚、吳心如、吳心如、陳水月、陳志康、林暐智、孫琴。

安平開台天后宮主委張省吾表示， 宗教淨化人心，是安定社會的重要力量，感謝大家以標語佳句作為媽祖聖誕最佳賀禮，學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，實踐於家庭學校與社會,勿以善小而不為，勿以惡小而為之，建立祥和社會。

教育局蔣銘娟主任秘書說，她是第4年到場觀禮，推崇安平天后宮舉辦這項活動很有意義，讓大家發自內心來感謝媽祖,發揚媽祖對人的善心善念，這是很好的向上提升，讓善延伸的文化傳遞， 如同教育局推動三好校園「存好心、說好話、做好事」 ，將品德實踐於生活中，建設台灣成為富而好禮的社會。

四分局副分局長余豐展推崇安平天后宮舉辦一句好話敬媽祖，是寺廟文化優質化的表率，也能提升人心，淨化社會，是非常有意義的活動。安平區公所陳俊達主任秘書表示，一句好話勝過千言萬語， 鼓勵得獎者除了身體力行外，更要勇於跟大家分享，共同發揮善的力量。

評審團林東良老師指出，「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽至今進入第8屆，參賽作品呈現方式多元化，參賽作品水準不斷提升，之前多用四句聯的方式，最近這一兩屆則加入臉書、LINE用語，展現參賽者的年輕創意，將媽祖精神現代化，做了最好的詮釋。