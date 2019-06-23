　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南安平開台天后宮　一句好話敬媽祖標語比賽頒獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝天上聖母1060年聖誕，感謝媽祖恩澤，台南安平開台天后宮特地舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，參賽作品達1384件，投稿者遍布全台各地，6月23日下午舉行禮讚頒獎，主委張省吾強調，這項活動淨化人心，富有教育意涵，呼籲國人學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，建立祥和社會。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲主委張省吾強調，這項活動淨化人心，富有教育意涵，呼籲國人學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，建立祥和社會。

第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽作品達1384件，其中小學幼兒組732件、國高中組323件、大專社會組329件，各組錄取10名優等，致贈每人獎金小學幼兒組1000元、國高中組2000元、大專社會組3000元，另各組也錄取佳作與入選若干名，致贈獎狀乙只。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

▲獲獎者親向「安平媽」自呈現成果，做為天上聖母最佳的聖誕賀禮，典禮莊嚴隆重。

6月23日下午舉辦成果禮讚與頒獎茶會，由獲獎者親向「安平媽」自呈現成果，做為天上聖母最佳的聖誕賀禮，典禮莊嚴隆重，包括台南市議員盧崑福、教育局蔣銘娟主任秘書、四分局副分局長余豐展、安平區陳俊達主任秘書、王城里里長黃景星、評審林東良老師,均到場觀禮。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

各組優等名單如下：(一)小學幼兒組：黃柏彰、歐家妤、廖翊崴、廖翊崴、劉冠孜、葉涵勻、曹欣儀、林歆晴、黃沛柔、黃茹璇、湯梓柔、林頎恩、黃靖彥。(二)國高中組：林詩蓉、徐郁嘉、侯文翔、詹凱丞、李承昱、李承軒、劉佾昕、顧真綸、郭宥杰、洪姿文。(三)大專社會組：黃智忠、王玉蘭、林建宏、林建宏、李瑞揚、吳心如、吳心如、陳水月、陳志康、林暐智、孫琴。

安平開台天后宮主委張省吾表示， 宗教淨化人心，是安定社會的重要力量，感謝大家以標語佳句作為媽祖聖誕最佳賀禮，學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，實踐於家庭學校與社會,勿以善小而不為，勿以惡小而為之，建立祥和社會。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

教育局蔣銘娟主任秘書說，她是第4年到場觀禮，推崇安平天后宮舉辦這項活動很有意義，讓大家發自內心來感謝媽祖,發揚媽祖對人的善心善念，這是很好的向上提升，讓善延伸的文化傳遞， 如同教育局推動三好校園「存好心、說好話、做好事」 ，將品德實踐於生活中，建設台灣成為富而好禮的社會。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

四分局副分局長余豐展推崇安平天后宮舉辦一句好話敬媽祖，是寺廟文化優質化的表率，也能提升人心，淨化社會，是非常有意義的活動。安平區公所陳俊達主任秘書表示，一句好話勝過千言萬語， 鼓勵得獎者除了身體力行外，更要勇於跟大家分享，共同發揮善的力量。

▲慶祝天上聖母聖誕，台南安平開台天后宮舉辦第8屆「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，進行頒獎典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

評審團林東良老師指出，「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽至今進入第8屆，參賽作品呈現方式多元化，參賽作品水準不斷提升，之前多用四句聯的方式，最近這一兩屆則加入臉書、LINE用語，展現參賽者的年輕創意，將媽祖精神現代化，做了最好的詮釋。

ET快訊
空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里島、曼谷疏運旅客
視力剩0.1！25歲OL眼流膿爆痛　醫見「蜘蛛裂網」驚：世界

關鍵字：台南,安平,天后宮,一句好話,媽祖,頒獎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「罷工授權期」

被醜化成惡魔！他沉痛告白：沒有獸醫是為了想殺動物去唸獸醫系

不是比照華航！空服員「日支費150元」算法出爐　拿公務員出差費當基準

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里島、曼谷疏運旅客

新課綱經2年多193次會議才審完　潘文忠：有信心絕對禁得起考驗

快訊／雨勢再增強！桃園市升級「豪雨特報」　18縣市大雨特報

揭開聖稜樹冠面紗！雪霸國家公園花2年拍攝「綠色摩天大樓」

新北文資再添一處！　金山「金包里慈護宮」列為歷史建築

破千旅客擠爆櫃台！8旬老爺爺奔波改機票...背影超虐心　地勤家屬便服急援

影／萌妹手捧半張臉大「肥軟漢堡包」　一變成蟲神猛...萬人震驚狂讚：太帥啦

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

花蓮黑熊嬤：養過「很兇的狗」結局神逆轉...40年前真相曝光

街訪信義區...遇海女憶「當年心酸」 下秒：訪問要給錢！眾人全笑噴XD

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「罷工授權期」

被醜化成惡魔！他沉痛告白：沒有獸醫是為了想殺動物去唸獸醫系

不是比照華航！空服員「日支費150元」算法出爐　拿公務員出差費當基準

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里島、曼谷疏運旅客

新課綱經2年多193次會議才審完　潘文忠：有信心絕對禁得起考驗

快訊／雨勢再增強！桃園市升級「豪雨特報」　18縣市大雨特報

揭開聖稜樹冠面紗！雪霸國家公園花2年拍攝「綠色摩天大樓」

新北文資再添一處！　金山「金包里慈護宮」列為歷史建築

破千旅客擠爆櫃台！8旬老爺爺奔波改機票...背影超虐心　地勤家屬便服急援

影／萌妹手捧半張臉大「肥軟漢堡包」　一變成蟲神猛...萬人震驚狂讚：太帥啦

台灣人被「送中」了！他喊「我是台灣人」西班牙法官反感　218人銬著上飛機

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

郭台銘勸蔡英文別打口水戰　誠實面對出口連七黑問題！

罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「罷工授權期」

3歲男童上廁所「馬桶圈下墜夾住」秒大哭！爸手刀查看…發紫出血急送醫

游盈隆怒退民進黨　阿扁：不是第一個也不會是最後一個

影／統一羅智先揭示零售未來趨勢　超商進化成社會廚房

快訊／保母虐童重傷「民眾遭警抓入管理室」　網友高喊：警察打人！

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里..

空服員「日支費150元」算法出..

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬..

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢..

即／雨勢增強　桃園市升豪雨特報

珍珠奶茶+20元　50嵐隱藏版..

破千旅客擠爆櫃台！8旬老爺爺奔..

排骨飯掛機車3分鐘消失　台中男..

萌妹手捧「肥軟漢堡包」萬人狂讚

32歲男撩「年齡不是問題」　她..

許銘春稱空服罷工為飛安　航空界..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

長榮加發罷工出勤津貼　工會：感..

更多熱門

相關新聞

屁孩誤砸「阿尼基」賓士　宮廟上香道歉

台南知名地方人士吳志祥，18日搭車外出時，竟遭8名年輕人持球棒砸車，整輛車窗玻璃遭砸成支離破碎，而警方獲悉後不敢大意，24小時內追查到8人到案，沒想到竟是「砸錯車」，吳志祥也要求8人到宮廟道歉懺悔。

她喝醉…小黃司機撿屍　辯：脫褲子透氣

夏日紅寶石　2019台南國際芒果節開幕

學甲扶輪社新任社長賴建良就職　黃偉哲致賀

女早知有孕　怕被家人罵棄嬰害命

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

家教男詭異洗腦12歲女！爸看監視畫面狂抖

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

台中虐童致腦傷！網友怒圍保母住處

即／保母虐童重傷　民眾：警察打人

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　

女嬰疑遭虐腦損！母：救活也是植物人

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里島、曼谷疏運旅客

空服員「日支費150元」算法出爐

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

25歲OL眼流膿爆痛！醫驚見世界首例

癌父臥床收罰單　警備註：恰巧目睹

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

屁孩誤砸「阿尼基」賓士　宮廟上香道歉

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面