7/1起百貨等4大場所禁「一次用塑膠吸管」　估每年減少1億根

▲環保署盛大舉行「不塑新時尚」記者會，宣布7月起4大場所禁用一次用塑膠吸管。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

一次性塑膠吸管政策7月1日上路，屆時公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000多家業者再也不能提供內用者「一次用塑膠吸管」。環保署今（26日）舉行記者會邀早已開始實施的業者等單位，分享「不塑」推動成果。環保署長張子敬強調，實施後預估每年將減少約1億根吸管使用量。

請繼續往下閱讀...

▲環保署長張子敬鼓勵大家「直接喝最好」。（圖／環保署提供）

環保署今天到台北微風信義廣場宣傳一次性塑膠吸管政策，打造全台第一個「不塑時尚秀」，展現替代使用的生活產品外，更延續今年4月「不塑環境季」熱潮，還邀請不塑大使王瞳、霸氣樂團、不塑達人團、學校和業者等單位，跟現場的民眾分享「不塑商圈」、「不塑消費」、「不塑飲食」和「不塑活動」等成效。

▲環保署展現替代使用的生活產品。（圖／環保署提供）

環保署指出，力推2030年全面減塑，逐步減少塑膠製品使用，其中，台灣每年塑膠吸管使用量高達30億根，是環保團體調查海灘廢棄物前5名，嚴重造成環境負擔。

▲麥當勞等業者早已先推動不塑政策。（圖／記者袁茵攝）

張子敬說，台灣各地動物受塑膠吸管危害事件頻傳，他舉例，吸管雖小小一支，但流到海中，對許多生物造成傷害，若看到從海龜鼻孔拔出吸管畫面，就會非常令人不忍，因此該政策不能再等，預估一次性塑膠吸管政策上路後，每年將減少1億根塑膠吸管使用量。他鼓勵大家「直接喝最好」，若必要時則可以用環保材質吸管取代。

環保署也提，7月後將會派員到列管的4大場所稽查，若首次被發現違規會先勸導，但第二次再被檢查到，將直接開罰1200元到6000元。

其他人也看了...

塑膠吸管使用量1年30億根 環團點出「外帶」是最大問題