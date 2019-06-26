韓國瑜頒獎6度遭學生洗臉　許常德臉書PO「破解秘方」

▲韓國瑜幫忙頒獎卻6度遭學生當場嗆聲、拿標語諷刺。（圖／記者賴君欣攝／資料照）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜自從宣布要參選國民黨總統初選，就常遭外界抨擊明明市長任期才開始不到半年，就要利用高雄當跳板選總統，而他近來在模範生等頒獎典禮上，接連慘遭學生當場嗆聲、拿標語諷刺，場面相當尷尬；資深音樂人許常德就對韓國瑜提出建議，提供他「一招」化解危機。

許常德在臉書粉專發文，針對「學生大Kuso韓市長，真是沒禮貌，還是搞創意呢」表示看法。他先談到，「其實你要怎麼看都可以，但你的看法會透露出你是怎樣的人，當你帶著某種偏見（比如很挺韓市長或很黑韓市長的人），你就會急著護主或藉機攻擊，這樣的態度是不配談學生為何這麼做，因為這兩種人的檔次比學生低，這樣的人才真的是沒禮貌，只想利用學生做政治對立，哪有在關心學生。」

他也說自己「不覺得他們（學生）無禮，他們反而給我蠻嚴肅的態度的感覺，他們的Kuso裡都有象徵與主題，而且不是為了純好玩或羞辱人」、「你怎麼看學生，學生也在怎麼看你們這些大人，這種風潮不會停止，因為很幽默又一針見血」。

許常德建議韓國瑜「不要排斥這樣的狀況，哪個先進城市沒有遇到這種狀況，如果市長把這些人定義成找麻煩的人般迴避，一再加強他在這件事上迴避的印象，這個冷處理反而會更成焦點」。他還提供「一招」秘方給韓國瑜，「要是我，我會把這幾個學生約在一起，然後用直播來跟學生們說明，為何我要選總統。」

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