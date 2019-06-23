台電變電箱爆炸跳電　台南市長獎頒獎「跳掉」合影

▲台南市長獎頒獎典禮第3場次於大灣國小辦理，但因台電變電箱爆炸跳電損毀，典禮被迫中斷，780餘位學生未與黃偉哲市長合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長獎頒獎典禮第3場次6月23日於大灣國小辦理，原訂永康區、仁德區、關廟區、龍崎區、新市區、歸仁區及新化區等7區之國中小及補校，共計55校、930人接受市長黃偉哲頒獎，但因台電變電箱爆炸跳電損毀，典禮被迫中斷。



市府指出，雖緊急連絡台電公司派員搶修，但評估台電搶修須相當時間，且天候不佳，為顧及所有受獎學生及家長的安全與時間，教育局當場宣布尚未受獎的780餘位學生，可先領回獎牌，與市長合影時間則調整至6月29日、30日於慈濟高中續辦；如果另安排的時間學生無法參加，將另調查可受獎時間與市長合影。教育局表示，24日將逐一調查受獎學生及家長出席意願，儘可能符合學生及家長需求，讓學生留下美好回憶。





黃偉哲市長表示，在場同學都是學校之光，接下來也將進入人生另外一個學習的里程，未來如果有機會代表台南市參加任何全國競賽，得獎了，那就是台南之光；代表國家去參加奧林匹亞數學競賽或者科學競賽等國際比賽，得獎了，那就是台灣之光；從成為家裡的光榮到學校的光榮，從城市的光榮到國家的光榮，在這過程中要感謝辛苦的家長跟老師的努力與付出，才能成就一個對國家、社會有貢獻的學生。



教育局指出，為鼓勵學生多元適性的發展，跳脫以往僅重視學科成績的觀念，凡能發展潛能特質，在各領域有不錯的表現，就有榮獲市長獎的機會。市長獎獎項共有7種，包括市長優學獎、市長語文獎、市長科技獎、市長藝術獎、市長體育獎、市長嘉行獎、市長勵志獎，得獎學生可獲頒獎牌一座及獎狀一紙。

據了解，台南市長獎頒獎典禮預計有5場，後兩場分別是6月29日、30日在慈濟高中舉行。