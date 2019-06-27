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暑假「好young」的！　帥警宣導兒少正確觀念

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▲台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰，在南紡購物中心，配合羅伯特機器人特展宣傳青春專案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰，在南紡購物中心，配合羅伯特機器人特展宣傳青春專案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

值此快樂輕鬆的假期，台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰，前往南紡購物中心，配合羅伯特機器人特展宣傳青春專案，向兒童及家長宣導「反毒、防詐欺、防飆車、反幫派、反援交」等觀念。

▲台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰，在南紡購物中心，配合羅伯特機器人特展宣傳青春專案。（圖／記者林悅翻攝）

時序入夏，炎熱的天氣悄然告知莘莘學子們暑假即將到來，伴隨著漫長假期的開始，學生們無不歡喜雀躍規劃展開各項戶外活動，舉凡健康運動、踏青或外出旅遊，對於平時有著繁重課業的學生而言，不啻為是舒緩壓力的好時機，然而卻也是最容易導致因外來誘惑而不慎犯罪的時候，對於涉世未深的孩童及青少年來說，包藏在蜜糖外衣下的背後深深惡意，對未來人生的影響實在不容小覷。


台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰，前往轄區南紡購物中心，配合羅伯特機器人特展宣傳青春專案，向兒童及家長宣導「反毒、防詐欺、防飆車、反幫派、反援交」等觀念，期許能藉由警方的親切宣傳作為，以淺顯易懂的文字和關懷的口吻，發揮警察另一種柔情力量，達到減少青少年接觸毒品或參與詐騙集團、拒絕加入幫派滋事等犯罪行為的社會責任。

健全青少年身心健康的發展，一直是國家及社會最重視的工作，畢竟國家未來的主人翁是社會的希望，如何培養兒童及青少年擁有正確觀念，絕對是刻不容緩的議題。現場在蔡警員的講解下，與會的家長及孩童對於如何自我保護都有了正確的了解，相信即使未來遇到外在極大的誘惑，也絕對擁有與邪惡對抗的本錢與能力。

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關鍵字：暑假,帥警,兒少,正確觀念

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