暑假出遊去！網購主推郵輪假期7千元有找　挑戰市場最低價

▲東森購物網表示，今年郵輪假期最熱銷，顯示越來越多人青睞定點的旅遊方式。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

進入暑假旅遊旺季，不少家長開始著手規劃親子小旅行，準備帶孩子好好放鬆玩一下。對於打算出國的人，比起坐飛機，搭郵輪在近年越來越盛行，東森購物網觀察到，今年以郵輪假期最熱銷，因為可享北、中、南定點來回接送，加上郵輪上提供親子設施及課程，更切中年輕爸媽的需求，有更多時間與孩子共處，而郵輪停泊地點的暢銷排名分別是日本的石垣島、沖繩和宮古島。

看準暑假旅遊商機，東森購物網主推郵輪假期，包括麗星郵輪、歌詩達郵輪、公主郵輪和星夢郵輪，推出行程各具特色，像是以歐洲級航點居多的新浪漫號，定點停泊的國家多，其中熱門的有韓國濟洲島、韓國麗水、日本沖繩和日本宮古島等，適合重視停泊定點的人；盛世公主、太陽公主號，走的是較高檔豪華的路線。

另外，世界夢號多為東南亞航程，從香港出發，可在公海上停泊，特別的是含一段台北往返香港的機票，船上親子設施較多，有6條滑水道，也有停靠香港的行程，可前往迪士尼樂園一日遊，是親子同遊首選。麗星郵輪寶瓶星號則是挑戰市場最便宜，東森價只要6,800元。東森購物網預計今年郵輪假期銷售量可望成長3倍之多。

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