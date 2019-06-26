暑假環島遊！持電子票證搭「台灣好行」半價　38條優惠路線總整理

▲暑假持電子票證搭乘「台灣好行」享半價優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者徐溱謐／綜合報導

又到了暑假旅遊的旺季，交通部公路總局為持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，將於今（108）年7月1日至9月30日暑假期間，再度推出使用電子票證搭乘「台灣好行」路線半價優惠措施；在此期間搭乘「台灣好行」的乘客，交通部觀光局還有協調觀光景點沿線部分商家提供消費折扣優惠，希望大家共同響應搭乘公車，暑期來趟便利、低碳，省錢又安全的輕旅行。

公路總局表示，「台灣好行」公車路線串聯國內各主要交通運輸場站及各大觀光景點，是國人及國外自由行旅客出遊重要的交通工具之一，一年吸引超過400萬人次搭乘，考量暑期為大量民眾出遊高峰，並常造成觀光景點道路交通壅塞，因此該局自105年暑期起即開始實施這項措施，除了降低景點道路交通負荷外，也持續帶動近年「台灣好行」運量成長，統計去（107）年「台灣好行」運量約466萬人次，相較前（106）年成長約6%；今年再次實施「台灣好行」使用電子票證半價優惠措施，希望大家能多加利用公共運輸出遊，減少使用私人運具。

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▲溪頭自然教育園區。（圖／南投縣政府提供）

今年暑假實施半價優惠措施之「台灣好行」路線共有38條，包括許多著名的景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均可搭乘「台灣好行」路線到達，以暑假熱門路線「墾丁快線」為例，從高鐵左營站到墾丁單程使用電子票證原價為352元，在優惠期間只要176元，親朋好友多人搭乘來回可省下一筆可觀的車資，且可免除塞車及停車之苦，既划算又方便。

公路總局另外說明，除了「台灣好行」電子票證半價優惠外，觀光局配合此項措施亦有協調「台灣好行」沿線景點商家提供商品消費折扣優惠，民眾在搭乘「台灣好行」後可向司機索取搭乘證明，至商家消費時出示即可享有好康優惠(有關詳細優惠店家及商品資訊請至「台灣好行」官方網站。

公路總局最後表示，推廣公共運輸及結合觀光旅遊是交通部施政的重點工作之一，也希望民眾能共同支持公共運輸，並把握暑假期間全家大小或親朋好友共同搭乘「台灣好行」出遊，度過一個安全、便利及歡樂的暑假時光。

108 年暑假「台灣好行」半價優惠路線一覽表

1.黃金福隆線

2.皇冠北海岸線

3.龍宮尋寶線

4.木柵平溪線

5.大溪快線

6.小烏來線

7.石門水庫線

8.獅山線

9.南庄線

10.鹿港祈福線

11.溪頭線

12.日月潭線

13.北港虎尾線

14.斗六古坑線

15.阿里山線

▲阿里山花季吸引許多遊客前來。（圖／林務局提供）

16.故宮南院線

17.88府城巡迴線

18.99安平台江線

19.大樹祈福線

20.哈佛快線

21.墾丁快線

22.屏北路線

23.冬山河線

24.礁溪線

25.縱谷花蓮線

26.太魯閣線

27.縱谷鹿野線

28.東部海岸線

▲東部海岸線行駛單程100分鐘，沿途串聯東海岸重要景點-三仙台，以及小野柳、金樽等。（圖／觀光局提供）

29.水頭翟山線

30.古寧頭戰場線

31.獅山民俗村線

32.榕園太湖線

33.清水岩線

34.彰南快線

35.關子嶺故宮南院線

36.風獅爺主題公車線

37.壯圍沙丘線

38.光林我嘉線