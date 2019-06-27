



▲黃智賢。（圖／翻攝自黃智賢世界臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

日前參加大陸海峽論壇，高喊「和平統一」引發網友熱議的資深媒體人黃智賢，被爆出所主持的《夜問打權》節目將在28日播出最後一集，還有消息人士指稱，停播是被蔡政府施壓。對此，黃智賢27日上午10時打破沉默，在臉書上批評，總統蔡英文以為把節目關了就可以舒心了？「繼續作夢吧！」

黃智賢27日上午在臉書上表示，「夜問打權不過是一個小小的政論節目。蔡政府和獨派，這麼痛恨我，花這麼多力氣打擊我，當然是因為，我讓他們痛。夜問打權，是唯一的一個支持統一的節目，痛打台獨要害，是我們唯一的罪。」

黃智賢強調，在台灣，台獨當然有打壓踐踏別人的一切自由，「但蔡英文以為，把我節目關了，就可以舒心了？繼續作夢吧！」黃智賢的貼文立刻引來許多粉絲在底下加油打氣，還有自稱是大陸人的網友說，「大陸人在這裡支持你」。

▲粉絲為黃智賢加油打氣。

關於黃智賢《夜問打權》被關，根據《聯合報》報導，就在黃國昌與館長舉辦623遊行的隔天，黃智賢就被中天高層通知節目《夜問打權》將停播，並在節目製作群的安排下於本周五播出最後一集。

消息人士指出，該節目在蔡政府施壓下從曝光率高的52頻道輾轉搬到154頻道，但仍被持續施壓，只好終止節目。而被停播是出於4個原因，「長期過度批評蔡英文」、「是唯一報導反送中真相的節目」、「黃智賢主張一國兩制和平統一」以及「批《國安法》修法是嚴重箝制言論自由的惡法」。節目停掉後，黃智賢會轉戰網路新開節目。