「蔡英文拴緊政敵史上最強」　黃子哲：無所不用其極「酸」韓國瑜

▲蔡英文。（資料照／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在藍營政見會中，把台灣比擬成「塞子」，引發議論，總統蔡英文也傻眼表示，塞子跟泡澡說法很難理解，但高雄市府的栓子是該拴緊一點。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲27日批評，蔡英文拴緊政敵的本事史上最強，會無所不用其極繼續狠酸（拴）韓國瑜。

韓國瑜在政見會中表示，美中兩國為象棋，質疑如果台灣只是車馬炮兵卒等棋子，時間到了就被丟了，還是台灣要換個角色，當浴缸塞子？對此，蔡英文傻眼回應，「台灣就是台灣，我們的一切決策跟所做的決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的是要保護國家主權，人民自由生活方式，至於塞子跟泡澡很難理解啦，不過高雄市政府倒是要把栓子拴緊一點」。

針對蔡英文反酸韓國瑜，黃子哲於臉書批評，見獵心喜的蔡英文又撿到槍，就算她治國無方、施政無能，「但說到要拴緊台灣的自由民主、兩岸關係、甚至是政敵等的本事，的確是史上最強」。

黃子哲指出，民進黨強行修改《公投法》，讓公投與大選脫鉤，將公投送進鐵籠，也等同於拴死直接民主的神聖權利；藉打擊假新聞、假消息之名，陸續修正了《數位通訊傳播法》、《災害防救法》及《廣播電視法》等8部法規，拴住了人民的言論自由。

黃子哲還說，民進黨廢棄九二共識，修正《兩岸人民關係條例》，明訂兩岸簽署政治協議，都必須經過比修憲還嚴苛的「國會雙審議」，再舉行人民公投，有效拴束兩岸關係的發展；將黨產會以及促轉會「東廠化」，儼然成為民進黨附屬的政治鬥爭以及選戰的暗黑工具，意圖拴住國民黨的生存與對抗能力。

黃子哲表示，在蔡英文的主導下，民進黨的黨內總統初選，不僅民調時間一延再延，遊戲規則也全照小英旨意照單全改，果然牢拴對手賴清德，讓賴神毫無用武之地，小英當然順利出線。

黃子哲狠批，蔡英文才說無意評論國民黨的初選，卻又同時迅速在臉書上修理韓，事實上，這部國家機器的螺絲已鬆了三年多，看來蔡英文並不急著拴緊，「為了2020大選，小英會無所不用其極繼續狠酸（拴）的，恐怕還是韓國瑜」。