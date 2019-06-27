　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文拴緊政敵史上最強」　黃子哲：無所不用其極「酸」韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在藍營政見會中，把台灣比擬成「塞子」，引發議論，總統蔡英文也傻眼表示，塞子跟泡澡說法很難理解，但高雄市府的栓子是該拴緊一點。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲27日批評，蔡英文拴緊政敵的本事史上最強，會無所不用其極繼續狠酸（拴）韓國瑜。

韓國瑜在政見會中表示，美中兩國為象棋，質疑如果台灣只是車馬炮兵卒等棋子，時間到了就被丟了，還是台灣要換個角色，當浴缸塞子？對此，蔡英文傻眼回應，「台灣就是台灣，我們的一切決策跟所做的決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的是要保護國家主權，人民自由生活方式，至於塞子跟泡澡很難理解啦，不過高雄市政府倒是要把栓子拴緊一點」。

針對蔡英文反酸韓國瑜，黃子哲於臉書批評，見獵心喜的蔡英文又撿到槍，就算她治國無方、施政無能，「但說到要拴緊台灣的自由民主、兩岸關係、甚至是政敵等的本事，的確是史上最強」。

黃子哲指出，民進黨強行修改《公投法》，讓公投與大選脫鉤，將公投送進鐵籠，也等同於拴死直接民主的神聖權利；藉打擊假新聞、假消息之名，陸續修正了《數位通訊傳播法》、《災害防救法》及《廣播電視法》等8部法規，拴住了人民的言論自由。

黃子哲還說，民進黨廢棄九二共識，修正《兩岸人民關係條例》，明訂兩岸簽署政治協議，都必須經過比修憲還嚴苛的「國會雙審議」，再舉行人民公投，有效拴束兩岸關係的發展；將黨產會以及促轉會「東廠化」，儼然成為民進黨附屬的政治鬥爭以及選戰的暗黑工具，意圖拴住國民黨的生存與對抗能力。

黃子哲表示，在蔡英文的主導下，民進黨的黨內總統初選，不僅民調時間一延再延，遊戲規則也全照小英旨意照單全改，果然牢拴對手賴清德，讓賴神毫無用武之地，小英當然順利出線。

黃子哲狠批，蔡英文才說無意評論國民黨的初選，卻又同時迅速在臉書上修理韓，事實上，這部國家機器的螺絲已鬆了三年多，看來蔡英文並不急著拴緊，「為了2020大選，小英會無所不用其極繼續狠酸（拴）的，恐怕還是韓國瑜」。

ET快訊
直擊宋宋CP新婚3億豪宅「空蕩蕩」…鄰居：很久沒看到他們
宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！「先開口離婚」分手關鍵在宋慧喬
體操教練比賽場地暴打女選手！狂甩6巴掌　扯馬尾摔地

關鍵字：蔡英文,韓國瑜,黃子哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子請多注意蚊子

備戰！吳敦義大規模動員凱道公投遊行　10縣市議長、書記長黨部「吃便當」

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

神秘人竊取韓國瑜講稿！網友扮柯南　驚覺：台灣有這樣講話？

痛批潘恒旭參與「小三通鬧劇」 蘇貞昌：請市府對一級主官審慎督管

6度遭模範生「洗臉」　韓國瑜：黑韓...3千多個互動良好都不報

朱立倫新北市長任內努力蓋社宅？　內政部提2點打臉

蔡英文稱新北不配合中央推社宅　朱立倫、侯友宜打臉：總統誤會了

員工抗議遭扣績效獎金達4千元　聯醫：盈餘成長將補發

雙子星「卡柯」？陳其邁駁：經投審會審慎評估後專業嚴謹的決定

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子請多注意蚊子

備戰！吳敦義大規模動員凱道公投遊行　10縣市議長、書記長黨部「吃便當」

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

神秘人竊取韓國瑜講稿！網友扮柯南　驚覺：台灣有這樣講話？

痛批潘恒旭參與「小三通鬧劇」 蘇貞昌：請市府對一級主官審慎督管

6度遭模範生「洗臉」　韓國瑜：黑韓...3千多個互動良好都不報

朱立倫新北市長任內努力蓋社宅？　內政部提2點打臉

蔡英文稱新北不配合中央推社宅　朱立倫、侯友宜打臉：總統誤會了

員工抗議遭扣績效獎金達4千元　聯醫：盈餘成長將補發

雙子星「卡柯」？陳其邁駁：經投審會審慎評估後專業嚴謹的決定

張景嵐針灸初級證書拿到了！　落枕、鼻塞扎針自己來

擺脫對Panasonic的依賴　員工爆料：特斯拉正自行研發電池

「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子請多注意蚊子

「外籍女、馬伕出入」警察涉嫌插乾股按摩店　彰化警將予免職

從孟晚舟到偽證明案　環時籲加拿大走出解決聞題關鍵1步

國師說話了！　宋仲基宋慧喬閃離「是找回尊嚴的方式」網淚推：超中肯

備戰！吳敦義大規模動員凱道公投遊行　10縣市議長、書記長黨部「吃便當」

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

貿易戰→金融戰？陸3銀行傳拒美傳票　北京反對「長臂管轄」

雙子星開發案「難產」　捷運局喊話「公開說明法源」

政治熱門新聞

黃智賢節目「被停播」4點原因曝..

爆社模擬投票出爐！郭台銘大勝韓..

韓國瑜怨登革熱經驗沒傳承　黃捷..

模範生挺韓國瑜　我們全家支持您

網號召30萬市民罷免　韓國瑜疑..

黃智賢迎戰酸民：難道要一國一制..

韓國瑜「塞子說」　考倒蔡英文、..

統促黨張安樂：中國是我們的神

快訊／民進黨人數優勢　大法官人..

韓國瑜夜宿回收志工家！喝紅茶聽..

港媒爆王金平「2020參選到底..

Wecare 高雄出招　號召3..

網路聲量比拼！韓郭朱三人受熱議

看郭台銘槓特定媒體！韓國瑜：他..

更多熱門

相關新聞

蔡賴配或不分區？　蔡其昌：賴清德沉澱後會有想法

民進黨布局2020選戰，傳出有黨內人士建議，與其「蔡賴配」，不如將行政院前院長賴清德列入不分區立委，擔任輔選領頭羊，形成「蔡英文選總統，賴清德輔選立委，蘇貞昌衝刺國政」選戰鐵三角。對此，立法院副院長蔡其昌27日表示，賴清德沉澱幾天會有好想法。

蔡英文：穩定兩岸情勢　不會妥協

嗆完小英就就駁回　柯P：讚嘆民進黨政府效率

節目被停播　黃智賢批小英：作夢吧

韓國瑜怨登革熱經驗沒傳承　黃捷怒轟沒擔當

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

離婚宋慧喬！宋仲基1月前剛放閃「結婚讓我安定」

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面