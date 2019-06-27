罷工第8天！長榮航空27日最新航班異動「取消105班」

▲長榮航空27日最新航班異動「取消105班」，受影響旅客2萬人。（圖／長榮航空提供）

記者林育綾／台北報導

長榮空服員罷工邁入第8天，桃空職工將在27日上午10時提出下修的「新8大訴求」，盼與長榮重新協商，勞資雙方有望出現轉機。而因應罷工行動，長榮航空航班異動也持續更新，6月27日原訂總航班有181班，取消105班，受影響旅客約2萬人。此外長榮將航空異動擴大更新到7/7，共計影響近26萬名旅客，為了未雨綢繆，也預計在28日公布至7/10取消航班。

27日原訂共有91個航班從台灣出發，因罷工取消53班，桃園機場出發取消42班，松山機場出發取消4班，高雄小港機場出發取消5班，台中機場出發取消2班，影響約1萬名旅客。

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27日返回台灣的部分，原訂共有90航班，取消52班，返回桃園機場共計取消42班、松山機場4班、高雄小港機場4班、台中機場2班，影響旅客約1萬名。

而接下來航班異動分別是：28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。29日總航班177班，取消85班，受影響旅客約1萬6200人。30日總航班186班，取消84班，受影響旅客約1萬6300人。30日總航班186班，取消84班，受影響旅客約1萬6300人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日前暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

自20日發起罷工行動後，長榮航空表示目前已接獲超過200位參與罷工的空服員表達回到工作崗位的意願，7月1日至5日的航班運能也恢復至6成，7月6日航班狀況將進一步盤點人力後再行公布。

27日從台北桃園機場出發取消航班

BR178 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR112 台北 (TPE) 沖繩 (OKA)

BR166 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR891 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR395 台北 (TPE) 胡志明市 (SGN)

B7170 台北 (TPE) 首爾 (ICN)

BR128 台北 (TPE) 名古屋 (NGO)

B7193 台北 (TPE) 重慶 (CKG)

BR851 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR075 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR075 曼谷 (BKK) 阿姆斯特丹 (AMS)

BR067 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR067 曼谷 (BKK) 倫敦 (LHR)

BR807 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

BR726 台北 (TPE) 太原 (TYN)

BR215 台北 (TPE) 新加坡 (SIN)

BR138 台北 (TPE) 函館 (HKD)

BR255 台北 (TPE) 峇里島 (DPS)

BR006 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

BR116 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR008 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

BR768 台北 (TPE) 哈爾濱 (HRB)

BR728 台北 (TPE) 呼和浩特 (HET)

BR855 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR118 台北 (TPE) 仙台 (SDJ)

BR277 台北 (TPE) 馬尼拉 (MNL)

BR805 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

BR759 台北 (TPE) 桂林 (KWL)

BR762 台北 (TPE) 濟南 (TNA)

BR180 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR857 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR809 台北 (TPE) 香港 (HKG)

B7029 台北 (TPE) 胡志明市 (SGN)

BR036 台北 (TPE) 多倫多 (YYZ)

BR056 台北 (TPE) 芝加哥 (ORD)

BR150 台北 (TPE) 首爾 (ICN)

BR261 台北 (TPE) 馬尼拉 (MNL)

BR205 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR827 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR061 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR061 曼谷 (BKK) 維也納 (VIE)

BR028 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

BR087 台北 (TPE) 巴黎 (CDG)

BR010 台北 (TPE) 溫哥華 (YVR)

BR016 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

27日從台北松山機場出發取消航班

B7510 台北 (TSA) 杭州 (HGH)

BR739 台北 (TSA) 重慶 (CKG)

BR750 台北 (TSA) 天津 (TSN)

BR190 台北 (TSA) 東京 (HND)

27日從台中出發取消航班

BR188 台中 (RMQ) 首爾 (ICN)

BR819 台中 (RMQ) 澳門 (MFM)

27日從高雄出發取消航班

BR108 高雄 (KHH) 東京 (NRT)

BR829 高雄 (KHH) 澳門 (MFM)

BR172 高雄 (KHH) 首爾 (ICN)

BR835 高雄 (KHH) 澳門 (MFM)

BR797 高雄 (KHH) 廣州 (CAN)

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