工會堅持「本人領回」三寶！長榮律師親赴現場碰壁　將提刑事告訴

地方中心／桃園報導

長榮罷工第8天，26日晚間長榮航空公司委任蔡姓律師向工會遞交律師函，要求工會歸還32名委託人的三寶，否則將採取法律訴訟。就在27日上午工會正在公布「新8點訴求」的同時，蔡姓律師也到場提領證件，但遭到工會幹部拒絕，蔡姓律師也隨即表示「將對工會提出刑事告訴」。

▲長榮委任律師持律師函要求工會返還32名空服員三寶遭拒，他表示「將對工會提出告訴」。（圖／記者沈繼昌攝）

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長榮罷工現場26日晚間8時許， 32名空服員經由總公司委任蔡姓律師，帶著同意書到場，要求工會代表出來接受律師函，取回三寶（護照、台胞證、工作證）正本，並表示如果在27日上午10時，未將32份正本繳交至總公司警衛室，將對工會提出相關的刑事告訴。

▲長榮空服員罷工第八天，資方將委任律師發函提告。（圖／記者林敬旻攝）

27日上午10時也是空服工會原定公布「新8點訴求」的時間，就在台上正在召開記者會說明新訴求的同時，台下蔡姓律師也到場要求工會歸還32名空服員的三寶，但遭到工會幹部以「必須本人到場」為由拒絕返還證件。

工會幹部趙婕歡表示，工會基於要妥善保管會員的重要證件，因此一直以來取回三寶的流程就是必須要本人親自申請，且在2個工作天後到指定地點由「本人取回證件」，並不接受任何委託書。

▲工會代表回應律師提告訴求，要求必須「本人」到場領回證件。（圖／記者林敬旻攝）

對此，長榮航空公司委任蔡姓律師表示，因為受到32名空服員委託，而這32名也是工會會員，在26日晚間也以發律師函的方式要求工會返還三寶，但到目前為止都沒有得到任何具體回應，因此在取得委託人的同意後，「將向工會提出刑事告訴」。

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