罷工讓步！長榮空服員調整4大方向　8大訴求前後比一比

▲長榮空服員宣布四大方向調整。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工行動進入第8天，桃園空服員職業工會上午10時召開記者會表示，8大訴求有4大方向調整，包含不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費，但東京、北京航線增加過夜月份。長榮航空對此回應， 會進行研議。

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▲▼空服員在現場呼口號，但仍看得出來表情略顯疲態。

▼長榮航空在南崁升起「回家吧」熱氣球，對空服員溫情喊話。

至於桃園市空服員職業工會罷工的八大訴求，與今日拋出的新版訴求，有哪些不同？《ETtoday新聞雲》幫大家整理，讓你3分鐘看懂爭議卡在哪裡。

罷工8大訴求

舊訴求一：PERDIEM（日支費）應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。



資方當時回應：日支費是勞基法施行細則第10條第9款之差旅津貼，性質非屬於工資，現行日支費折合平均一餐台幣1600至2000元。公司有意願提出勞動條件，提出「飛安服勤獎金」增加收入，但工會認為金額增加太少不同意，不同意禁搭便車。



新訴求：不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

舊訴求二：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

資方當時回應：針對空服員認為較辛勞航班改善方式為，桃園－金邊專飛班，一個月上班10天、休20天，其中10天連休）；桃園－東京專飛班，預計2019年7月實施，冬季班表過夜；桃園－瀋陽冬季兩組空服員輪值，預計2019年冬季開始實施；桃園－北京6至8月雷雨季過夜，2019年已實施；高雄－東京冬季班表過夜，2018年已實施。

新訴求：東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

舊訴求三：開放工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。

資方當時回應：員工違規，如竊取用酒、勤務前飲酒、偷竊他人物品，且達「過」以上懲處才會召開人評會。由當事人邀請一位組員陪同列席外，也增加具空勤組員身分的教官參與人評會的發言及表決權，這與工會主張極為接近。

舊訴求四：開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。

資方當時回應：此議題在立委提案下，已經主管機關審慎研究及公聽會達成修訂民用航空法第49條之1設立公益性獨立董事。董事之選任為股東會權限，法有明文，非公司與工會得協商議題。

新版：接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

▲長榮空姐講述過往經歷激動落淚。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼罷工馬拉松進入第8天，空姐們都累了。（圖／記者林敬旻攝）

舊訴求五：國定假日出勤應給付兩倍工資。

當時資方回應：組員休假日與一班勞工休假日相同，均為116天甚至組員更多，公司已將國定假日與工作日互換，故無國定假日出勤2倍薪問題。

舊訴求六：各航班派遣外籍組員不應超過2人。

當時資方回應：考慮飛安，發生緊急狀況需90秒內撤離乘客，依國際慣例，需有熟悉母語的空服員機上服務。公司外籍乘客占5成，有為數眾多的越、泰、日籍旅客，限制2名外籍組員不合理。

舊訴求七：給予工會理監事、會員代表會務公假。

當時資方回應：比照機師工會，願給予空服員職業工會之理、監事（8位以內）每年每位可申請25天之會務假。

舊訴求八：變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商。

當時資方回應：公司現在已有：組員月會議、事務長會議、「我有話要說」等平台，隨時收集組員意見，新的服務流程皆會先與教官討論，試行後才正式推出。

▲長榮資方律師準備提出告訴。（圖／記者沈繼昌攝）

常務理事李瀅表示，今天公布的方案沒有很具體，是由於勞動部的要求，不方便公開內容，具體的方案已提供給勞動部，勞動部已經掌握資料。