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罷工空服員提8訴求「僅公開4項」！　不爭禁搭便車、調日支費

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記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空要工會給予具體方案才願協商，空服工會27日上午10時提出「新的8大訴求」。常務理事李瀅表示，完整的具體新八點已經給勞動部，其餘細節因應勞動部要求，不便公開。

▲▼長榮罷工，常務理事李瀅出面說話。（圖／記者沈繼昌攝）

▲常務理事李瀅出面說話。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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●東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。
●接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。
●不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。
●同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

常務理事李瀅表示，詳細方案本會依據勞動部建議，與會員持續討論過後，已有初步提案，也已交予勞動部、交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。

▲▼長榮罷工，常務理事李瀅出面說話。（圖／記者沈繼昌攝）

▲公會表示，完整具體方案已送交勞動部，其他細節不便透露。

她指出，本會22日在勞動部促成和主持下，曾與資方代表碰面溝通八大訴求之意見，但並未達成具體共識、也未簽署任何會議記錄；再次強調，本會今已提出調整對案，呼籲長榮航空公司儘速開啟協商。

至於三寶領回一事，李瀅表示，已經通知相關人員晚上6時許來領取，「嚴正聲明，我們從不刁難領回三寶，也請長榮公司尊重工會返還三寶程序。」

李瀅指出，三證（台胞證、護照、員工證）取回作業流程，必須爲本人親臨現場填寫領取申請書，在申請日後的兩個工作天後，於通知的時間地點，取回三證。截至目前為止，依照工會作業流程申請三證的組員，皆已完成三證返還，絕無強佔組員三證情事。

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關鍵字：長榮罷工

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