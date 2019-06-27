溫情攻勢！長榮公司放「登機音樂+大型綠氣球」　喊話罷工空姊：回家吧...

▲長榮空服員罷工第8天，南崁公司升起「回家吧」氣球喊話。（圖／記者林敬旻攝）

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會發起罷工活動已邁入第8天！工會提出「新8大訴求」，表示願意在日支費、禁搭便車條款做出退讓，記者會後參與罷工的空服員們接棒上台分享飛行經驗，同時，長榮公司則在南崁公司放「回家吧」氣球，向空服員喊話。

工會27日上午10時召開記者會，提出「新八大訴求」，同意公司朝飛安服勤獎金方向調整，但計算單位及數額則有待進一步商議，不再堅持調整日支費；另外，針對禁搭便車條款等訴求也做出調整。

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▲▼壽星空服員講述過往經歷激動落淚。（圖／記者范綱儀攝）

記者會後，參與罷工的空服員們也趁著空檔，輪番上台分享飛行經驗，現場還有2名空服員恰巧是27日生日，其中一名壽星表示，會加入這行業的空服員，都是喜歡飛行的，喊話，「大家加油好不好，這大概是我人生中最有意義的一天生日吧！」

同時，長榮航空則在南崁公司門口大聲播放「登機音樂」，並施放巨型綠色氣球，上頭更寫著「回家吧！」，對罷工空服員喊話！

▲▼長榮公司在門口升起「回家吧」氣球，並播放登機音樂。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對吵得沸沸揚揚的三寶爭議，工會幹部強調並無刁難，一切依照流程走；而長榮航空公司委任蔡姓律師表示，受到32名加入工會的空服員委託，26日晚間以發律師函的方式要求工會返還三寶，但到目前為止都沒有得到任何具體回應，因此在取得委託人的同意後，「將向工會提出刑事告訴」。

▲長榮空服員罷工第8天，資方將委任律師發函提告。（圖／記者林敬旻攝）

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