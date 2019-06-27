尷尬癌發作！孫安佐終於約到女網友　竟成另類操爆YOUTUBER

▲孫安佐首度用交友app約妹一起運動。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐今年剛滿19歲，返台後專心經營視頻在網路闖出名堂，一撇過去的新聞事件，憑著健身、動漫題材，吸引大批粉絲追蹤，成為名符其實的YouTuber。而他最讓網友稱羨的是壯碩好身材，因此他最近還第一次約女網友出來一起健身，但過程中沒想到教練魂大爆發，意外變成另類操爆YOUTUBER系列，讓網友看了都笑歪。

最近，孫安佐拍攝了YouTube最新影片，並使用時下最夯的交友軟體「JustDating」，約到一名女網友一起出來健身，並嗆聲說：「我不會因為對方是妹子就因此手軟」。經過一個禮拜後，成功約出妹子約會，雖然對方一開始對於約會要健身感到不可思議，但由於實在太好奇所以才願意出來一探究竟。

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隨後到了約會那天，兩人一見面也沒有什麼浪漫橋段，就立刻到健身房開始一系列魔鬼健身課程。第一次帶女生到健身房的孫安佐，剛開始雖然顯得有點尷尬不知道怎麼撩妹，但接著開始第一個器材時，卻整個教練魂上身，針對妹子想要的腹肌健身瘋狂訓練，讓女網友一臉無奈但還是忍耐完成訓練，不斷狂喊真的要累死了。

不過，教練魂上身的孫安佐，時不時也會展現貼心又專業的一面，都先示範一次動作再讓妹子上場，並隨時緊盯著對方動作，其中最後一個器材更是高難度挑戰，得用吊單槓方式把雙腿抬起來，簡直操爆女網友，連孫安佐都忍不住說：「變成另類操爆YOUTUBER系列了！」但他還是忍不住教練魂上身一直鼓勵妹子，「我相信你可以的！」讓妹子聽了快崩潰。

經過一連串訓練後，兩人終於可以好好吃飯聊天，互相了解彼此。最後孫安佐也很謝謝對方願意出來約會，直呼能在JustDating上約出正妹一同運動相當開心。看完這另類約會行程，網友們也紛紛笑噴，「感覺不太像約會，像操爆系列」、「看完真心覺得安佐單純，你太認真操她了啦，感覺像一個路邊抓進健身房的女生被男教練強迫運動」、「她一臉無奈」、「人家妹子想離開了啦！」。