「長島冰茶」變啤酒了！9.99%濃度不知不覺喝完　小7獨賣99元

▲把經典的長島冰茶調酒做成啤酒，且添加檸檬喝起來清爽。建議一定要加上冰塊喝，不知不覺喝完一罐。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，除了冰品與飲料成為超商消費主力外，啤酒銷量也隨之成長。對此，小7自即日起推出「國際啤酒節」，除本土啤酒品牌，更集結來自12個國家進口啤酒，包含水果酒及精釀啤酒共計超過80個品項，今年更首次獨家推出長島冰茶及龍舌蘭等話題性啤酒，預計引發嘗鮮潮。

根據小7觀察指出，消費者近年來購買進口啤酒的三大特性，除了重視酒瓶質感外，也愛嘗試新興品牌以及越高的飲用濃度。因此，看準趨勢，小7今年首度推出酒精濃度9.9%的「臺虎精釀長島冰啤」，更引進「亡命之徒龍舌蘭啤酒」等調酒啤酒。即日起至8月13日指定啤酒3件79折、6件77折。

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小7指出，近3年啤酒業績逐年成長2成，其中進口啤酒銷售佔比更達6成。而一年中共有三大進口啤酒檔期，分別為國際啤酒節、春酒賞，以及秋啤賞，其中以夏季國際啤酒節業績最好，佔全年度整體啤酒業績近5成。而這次活動也預計可帶動業績較去年同期成長3成。

另外，瞄準離島消費者需求，小7今年6月首度進軍離島澎湖設點，於8間門市開賣「柏克金鮮釀啤酒」。即日起至7月30日止，凡購買現打啤酒可享大杯任2杯77折、3杯享66折優惠，購買中杯任2杯加指定小吃還可現省20元。

至於全家自6/19至6/23限時5天則推出台啤「18天生啤酒」第二罐10元優惠；另也獨家導入中華職棒與台虎精釀聯名推出的中職30週年限量啤酒禮盒（單瓶售價85元/4入340元），將職棒元老級球隊經典吉祥物繪入瓶身，資深球迷必需收藏。

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