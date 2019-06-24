歡慶IG追蹤人數破45萬　星巴克「好友分享日」買一送一又來了！

▲星巴克買一送一又來了！（圖／取自官網）

消費中心／綜合報導

星巴克買一送一又來了！為了歡慶IG追蹤人數破45萬，星巴克於6/26的11：00至20：00推出「好友分享日」活動，活動當日購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。不論想喝最新的西瓜星冰樂，還是最熱銷的拿鐵等品項，通通都能揪好友喝起來！

星巴克於6/26的11：00至20：00推出買一送一優惠活動，當天活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外，機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾、板橋車站、101 35F、漢中及車道服務不提供此優惠。

除了推出「好友分享日」活動，星巴克於6/28還推出「Shopping Party 夏日購物派對」，活動當天全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），且活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」，可享飲品買一送一優惠。

另外，漢堡王則自6月18日起至8月12日止，連續56天推出優惠，除了有薯條、冰綠茶、美式咖啡買一送一外，還有點心跟漢堡套餐等組合好康，活動期間只要出示優惠券就可不限次使用。