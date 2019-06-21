奶茶冰磚淋上Q彈珍珠！現刨「珍奶雪花冰」超商夏季限定開賣了

▲OKmart現刨珍奶雪花冰登場！（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，各家超商紛紛推出消暑新品，像是OK超商還推出季節限定的現刨雪花冰，其中獨家的「珍奶雪花冰」，則是在奶茶冰磚中淋上Q彈珍珠，預計將吸引網友嚐鮮潮。

根據OK超商資料顯示，溫度平均高於25度時，飲料冰品的業績成長會逐漸攀升，業績表現上，冰品類則可成長近3成，其中以現做、新奇混搭款最受歡迎。因此，獨家推出現刨雪花冰。

除了推出「珍奶雪花冰」外，這次也推出「抹茶巧克力」、「芒果煉乳」口味的雪花冰。業者表示，這次推出的三款雪花冰，還可任選「珍珠、巧克力、煉乳、布丁」進行加購，其中煉乳與飛燕煉乳獨家合作，推出雪花冰專屬小包裝，消費者可用5～15元價格購買配料。

另外，小7則聯名GODIVA推出「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，主打連GODIVA專門店也買不到，每支售價99元，全台限量25萬支。另至今年底前，還可憑盒身折價券，至全台GODIVA門市享有滿300元折50元優惠。

至於全家便利商店則特別推出「彈珠汽水霜淇淋」，除了使用幼時柑仔店冰鎮後的彈珠汽水外，還添加檸檬汁調合出微酸微甜的平衡口感，而且霜淇淋還呈現粉嫩湖水藍顏色，預計將引爆網友IG打卡風潮。每支售價39元。