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韓國瑜收到卡片…「無論當選總統或繼續當市長」　模範生：我們全家支持您

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▲▼畢業生寫卡片送給韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲學生寫卡片送給韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

最近時值畢業季，高雄市長韓國瑜安排行程和畢業生、模範生合照給予鼓勵。與學生們拍照的行程於25日落幕，韓國瑜26日晚間在臉書發文祝福所有畢業生，也放上學生們送給他的卡片，有學生感謝韓國瑜對高雄的付出，強調不管是否選上總統或繼續當市長「全家都會支持」。

韓國瑜表示，看到這麼多活潑、可愛的孩子，每一個都是我們國家日後的棟樑、是我們寄予厚望的未來，對於他們，「我心中充滿無盡的祝福。」

▲▼韓國瑜在臉書放上學生的祝賀卡片。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜在臉書放上學生的祝賀卡片。（圖／翻攝韓國瑜臉書，下同）

韓國瑜說，孩子是我們美好的希望，期許所有模範生、畢業生在接下來的人生旅途中，都能保有年少的赤子之心、培養明辨思考能力、不斷充實自我、勇敢面對挑戰，開創更好的未來，「祝福各位同學畢業快樂、鵬程萬里。」

翻閱一下韓國瑜附上學生們送上的祝福卡片還有小禮物，其中一張卡片寫著，「韓市長您好：感謝市政團隊為高雄做的『鋪路』及『清淤』的努力，所有工作人員辛苦了，在這裡向您及市府團隊表達感謝，不管未來您會當選總統或繼續當市長，我們全家都支持您，因為我們深信您是一個堂堂正正的好人！市長加油！」

▲▼韓國瑜在臉書放上學生的祝賀卡片。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜也感謝大家送的卡片跟小禮物，有網友留言，「市長真心的祝福，大多數的受獎同學也是開心參與，市長加油」、「市長真謙和，那寫卡片的是有家教有眼光的好孩子」，但是也有網友把日前合照酸韓國瑜說謊的照片放在留言區，祝福同學畢業快樂。

▲▼網友留言回應韓國瑜祝福畢業生。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲網友留言回應韓國瑜祝福畢業生。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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關鍵字：韓國瑜,模範生,2020

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