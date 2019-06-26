影／韓國瑜「每月一宿」住回收志工家！他喝紅茶聽辛酸訴苦

記者吳亦靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市長韓國瑜「每月一宿」關懷基層的活動，於26日晚間到達林園區從事資源回收業的環保志工蔣博林家中，除了了解資源回收業者的心聲之外，也向他們致敬，與高雄市國民黨議員王耀裕3人一起閒聊。

韓國瑜此次夜宿挑選資源回收業者為對象，主因為關懷弱勢、珍惜資源回收物及感受回收業者的辛勞為3大重點；在26日抵達回收站前，韓國瑜也與資收個體業者、資源回收商、環保志工、文賢里里長進行座談，針對資源回收及弱勢協助等相關議題做深入的交流及探討。

▲▼高雄市長韓國瑜邊喝紅茶，邊了解回收業的辛勞。（圖／記者吳亦靖攝）



韓國瑜與王耀裕一起接受蔣博林的招待，三人邊喝起紅茶邊談起近年來國內回收物價格越來越低的問題，讓韓國瑜立刻要求環保局去了解原委，以便對回收業者進行幫助。

林園區文賢里從事資源回收工作已超過15年，並於2016年成立「希望種子資收站」，由當地里長進行號招，2年下來回收超過11萬公斤以上的資源回收，更獲得環保局辦理107年度希望種子資收站的銀質獎評鑑。

此外，高雄市環保局表示，高市府秉持關懷弱勢、重視基層及注重環保的精神，積極推動資源回收工作及創新精進作為，以此在資源回收成效獲得行政院環境保護署的肯定，榮獲行政院環保署資源回收金質獎，未來將持續在資源回收工作上不斷突破及創新，為環境維護及地球永續再生盡一份心意。