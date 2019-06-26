嘉市拚觀光打造百大商家　結合科技平台「旅行玩嘉」帶你玩透透

▲嘉義市百大商家結合VR科技，讓民眾可以簡單上網看見在地好玩好去處。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府結合經濟部工業局、中華電信打造嘉義百大私房旅行指南，商圈店家可以將實體商品和體驗行程放上「旅行玩嘉」平台，遊客及市民只要簡單透過手機、網路，就可以輕鬆暢遊嘉義，一覽在地特色小吃、知名商家，將科技結合餐飲觀光，打造不一樣的科技觀光都市。

嘉義市長黃敏惠、經濟部工業局組長林俊秀、中華電信嘉義營運處總經理洪煌龍及眾位市議員等貴賓26日記者會上共同啟動「旅行玩嘉」平台，並為「嘉義百大品牌牆」揭幕。

現場首創以GoPro VR實境拍攝方式，將嘉義好吃的美食及旅遊景點一一帶入。只見市長黃敏惠市長與現場貴賓頭戴裝置，用科技創新的方式體驗嘉義新旅行。以嘉義餐飲、伴手禮、觀光體驗三大旅遊相關行業為主的百大品牌店家也到場販售。





黃敏惠表示，「打造嘉義最強百大指標品牌，堆疊金磚，力拼經濟升格。」並表示「嘉義不缺少美，只是缺少發現。」只有建立嘉義市商圈品牌才能帶動更大的商機，產官學一起合作，透過指標性的商圈計畫，打造嘉義品牌。以業者的品牌策略結合智慧科技，如同一塊塊疊起的金磚，成功吸引觀光客，一起用經濟拚升格。而市府最重大的責任是打造嘉義市成為台灣西部走廊的新都心，歡迎遊客跟著來「嘉」當個旅行玩家！





