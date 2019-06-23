黃敏惠特奧籃賽冠軍戰開球　鼓勵選手勇敢嘗試爭取勝利

▲▼ 嘉義市長黃敏惠專程為特奧籃球賽冠軍戰開球。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019年特殊奧林匹克籃球運動會22、23兩日在嘉開打，這也是國際特奧東亞區，第一次在台灣舉辦的三對三籃球賽，共有融合組14隊、一般組8隊同場較勁，23日賽事進入高潮，嘉義市長黃敏惠專程到場為融合A組冠亞軍賽開球，並在賽事落幕後為各隊頒獎，知名籃球DJ劉俊直老師也到場無償轉播賽事，精彩專業的場邊播報，成功帶動全場氣氛。





融合A組冠軍戰由中山工商對上中正高工，只見特奧運動員或是融合夥伴都使出渾身解數，連同在場教練、隊職員、啦啦隊都大聲吶喊歡呼，為場上的選手集氣加油，黃敏惠在旁觀賽、為選手加油打氣。經過一番激戰，最後由中山工商以18比9擊敗中正高工，成功奪冠！





賽事結束後隨即頒發各組成績。黃敏惠頒獎給得獎隊伍，並恭喜所有選手，無論名次如何，都成功展現特奧精神「勇敢嚐試，爭取勝利」。





黃敏惠表示，國際特殊奧林匹克運動會針對智能障礙孩子，推動體育運動，協助打造最好環境，幫助孩子培養健康的身心靈，更進一步推動融合賽事，讓一般孩子也能和特殊孩子共同參賽。很高興特奧籃球來嘉舉辦，讓孩子們能在公平機制下，互相尊重、平等地爭取勝利。





融合賽冠亞軍隊伍，第一名中山工商將有2位選手，與第二名中正高中1位選手，組成國家代表隊，在10月前進中國大陸西安，參加國際特奧3對3籃球融合競賽。黃敏惠除了恭喜兩校，也誠摯祝福所有選手們，「期待在運動場上再相見」。