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7女力首長簽署七大宣言　盧秀燕：總統參選人必須重視女性議題

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記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕關心女性與孩童權益議題，上任後提出多項社福政策，24日更進一步邀請彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等女性首長，共同簽署落實性別平等七大宣言，藉此凝聚更大力量，盧也呼籲明年總統大選的候選人，都應該重視女性的議題，重視女性的力量。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕邀請女性縣市首長簽署宣言，女力向前行。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙缺席由社會處長劉富美代表，7個女性執政縣市首次同台，齊聚台中市役所，共同簽署七大宣言，落實性別平等政策，一同打造「幸福七城市」。

所簽署的女性權益宣言，包括台中市建構友善托育環境；彰化縣促進女性數位學習；雲林縣強化婦幼保護工作；嘉義市落實婦女健康政策；宜蘭縣健全家庭支持系統；花蓮縣消弭教育資源落差；台東縣積極拔擢女性主管。

簽署儀式一開始由各縣市長帶著可愛小朋友，手拿自己縣市最具代表性特產進場，藉此宣傳農特產品，而台中市也特別邀請金曲、金馬獎雙料得主張羽偉，量身打造代表女性的創作歌曲「溫柔的力量」，並現場演唱。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，女性撐起半邊天，女性的議題是促進社會最重要進步的力量，應該受到重視，明年的總統大選，所有的候選人都應該要重視女性議題，重視女性的力量。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者鄧木卿攝）

王惠美指出，女性成長是帶動社會進步的原動力，因此，彰化積極「強化女性資通訊科技能力，消除性別數位落差」，使彰化成為性別友善的幸福美好的城市。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者鄧木卿攝）

張麗善強調，首創「雲林婦幼保護聯繫平台」，2019年兒童及少年福利與權益保障法修法，更參考雲林婦幼保護模式，讓司法調查預先介入提高兒少保護效能。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／記者鄧木卿攝）

黃敏惠表示，嘉義推出「免費國一女生施打子宮頸癌疫苗」以及「專屬桃城女性健康促進系列活動」，貼心提供專業支持，促進婦女身心健康。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者鄧木卿攝）

饒慶鈴指出，台東率全國之先，首創將乳癌篩檢年齡降5歲，涵蓋至40-44歲，替婦女朋友建構完善的政策支持制度。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／記者鄧木卿攝）

徐榛蔚認為，提供花蓮2歲至15歲的孩童，不論年齡、鄉鎮、族群均享有均等就學服務，不受限家庭經濟條件，避免學童因弱勢優惠標籤而受歧視。

▲7個女性執政的縣市齊聚一堂，簽署宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

▲宜蘭縣社會處長劉富美。（圖／記者鄧木卿攝）

劉富美代表縣長林姿妙出席，她指出，宜蘭倡議家務分工，確保女性權益，消弭性別歧視，讓女性不僅能安心守護家庭，也能放心追求成長。

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關鍵字：盧秀燕,張麗善,徐榛蔚,饒慶鈴,黃敏惠,王惠美

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