7女同時當選縣市長創地方自治史紀錄　盧秀燕：會做得比男性好

▲盧秀燕邀請其他6縣市女性首長成立好姐妹平台。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「幸福七城市、女力向前行」，台中市長盧秀燕在就職滿半年的24日，邀請當選的7名國民黨籍的女性縣市長，一起成立好姐妹平台，彼此分享施政心得，盧說，女性縣市長從上屆2人成長至7人，顯見女性權益受到重視，7名女性縣市長不但共同簽署七大宣言，更自信的說，她們一定會做得比男性還要好。

▲盧秀燕表示，女性首長也會做得比男性好。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕表示，這屆由7名女性同時當選縣市長，比起2014年的2席，成長很大，相當不容易，因此主動邀請其他6人共同組成平台，大家輪流舉辦聯誼活動，共同交換施政心得，這次由台中先辦，下次改由花蓮，出席者包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及宜蘭縣社會處長劉富美（縣長林姿妙缺席）。

盧秀燕表示，6月24日剛好是就職滿半年，也是這一屆女性縣市長當選以來，第一次共聚一堂，平常大家都在自己城市奉獻服務，忙得不得了，所以這次聚會相當難得，尤其是遠自宜蘭、花蓮和台東來的，更是辛苦。

盧強調，今天的聚會特別有意義，因為這是中華民國地方自治史上，首次有7位女性直轄市長、縣市長當選，上一屆只有2位，長期以來都只有1、2人浮動，這次竟有7人一起當選，雖然如此，但在全國22個縣市中，還沒超過三分之一，女性在從政路上本來就很辛苦，大家在競選時所遭遇到的競爭和困難，必須比一般男性還要更加奮鬥，所以要做的比男生還要好，才能證明女性的力量。

盧秀燕還說，身為女性會比男性了解更重要的議題，包括家庭、女性、婦幼、安全、托育，女性發展空間等，7個縣市好姊妹們成立的平台，就要結合力量，互相學習、互相成長，互相團結，為自己的城市和國家做更多的服務，讓國家、社會和民眾過得更好。