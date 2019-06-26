看香港百萬人上街反送中　蔡英文：沒主權就守不住民主自由

▲▼總統蔡英文26日在宜蘭永安宮表示，守不住主權 就守不住我們的民主自由。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

總統蔡英文26日下午下鄉宜蘭趴趴走，她在五結鄉利澤簡永安宮（天上聖母）參拜、贈扁額，她向鄉親致意時強調，以香港上百萬人走上街頭反送中來看，守不住主權，就守不住我們的民主自由，守不住主權 ，我們就沒有人權，2020選舉，最重要就是這一項。

蔡英文在五結鄉利澤簡永安宮表示，這幾天，世界最大的事情，台灣人都很有感受，就是香港人為了他們的民主，為了他們的自由走上街頭，一個七百萬人的城市，有上百萬人走上街頭，這件事很嚴重。

因為台灣都覺得，自由民主人權是理所當然的事情，還記得四十年前，美麗島事件的時候，走街頭 我們菊姐在這裡，那時是很困難的事，四十年來，台灣人有今天的自由，今天的民主，還有本土政黨，都是很多人打拼才有的基礎。

蔡英文說，我們看香港，一國兩制跟香港什麼東西，讓香港人很煩惱，煩惱說他們的自由是不是會越來越少，期待的民主，是越來越遠，對台灣人來說，我們就要看香港，我們如果沒有堅持主權，展現我們的意志，中國的壓力是每一天越來越大。

而她當總統3年多，有沒有讓步過，在主權議題上，她從來沒有讓步過，因為她知道，守不住主權 就守不住我們的民主自由，守不住主權，我們就沒有人權。

2020選舉，最重要就是這一項，中國對我們的壓力是越來越大，我們要有個領導者，有堅強的意志 有足夠的歷練來保護台灣，讓台灣人可以團結，台灣人可以箍作伙，共同保護我們的主權，讓民主跟自由可以代代傳下去，所以2020年不二的選擇、唯一的選擇支持她連任。

蔡英文在參訪永安宮後，也前往冬山星源茶園體驗及與青農座談，及到陳定南紀念園區參覽，傍晚在宜蘭農田水利會與宜蘭縣黨公職及各界座談。