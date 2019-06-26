用瑜珈療癒身心靈　喜悅種子協會舉辦「公益圓圈日」活動

▲喜悅種子協會舉辦「公益圓圈日」瑜珈活動 。（圖／喜悅種子協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

在煩忙擁擠的城市裡，是不是好想來一場身心靈放空活動，好好沈澱平衡自己的情緒呢。喜悅種子瑜珈協會為了讓更多人體認瑜珈和大自然的美好，6/30(日)將在陽明山的陽明書屋舉辦一場公益圓圈日瑜伽活動。包含了全天禁語、瑜伽、沉思，以及在陽明山國家公園大自然的迷人環境中愜意漫步，吸引許多民眾參與。

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▲學員在大自然裡愜意漫步療癒心靈。

非營利組織「喜悅種子瑜伽協會」（Seeds of Joy Yoga Association），透過各種方式幫助民眾培養健康，並延續傳統智慧，播下慈悲與愛的種子。而協會的義工也經常扶持社區裡經常被忽視的族群，例如在仁濟竹圍安老所義務分享椅子瑜伽、團體唱誦，並與長者們玩賓果，以及與聖安娜之家、自閉兒社會福利基金會等社福機構合作，提供音樂、瑜伽療癒。更致力舉辦台灣提升癌症關注的募款活動，並照顧聽障、視障朋友以及愛滋病兒童。

▲藉由瑜珈希望幫助更多人紓解壓力以及獲得自信。



喜悅種子瑜伽協會在沙卡麗老師（Karina Arenas Bonansea）的帶領下，希望幫助更多人紓解壓力、建立幸福並提升生產力以及獲得自信。她也定期在歐洲、印度及台灣教授師資培訓和進階師資培訓，將瑜珈的美好傳遞到社會各個角落。

活動資訊：

l 報到地點：陽明書屋 [遊客服務站]：[大忠樓] 1樓。

l 報到時間：6/30(日) 8:30~9:00

l 攜帶物品：瑜珈墊、保溫瓶、保暖衣物、自備午餐、安然的心、從容的腳步、一個微笑。

l 有任何問題或特別需求，歡迎來電洽詢0961-369-567 行政：楊蕙菁。