　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣成就！寶特瓶回收率高達95%、資源回收率全球第3　但真的夠了嗎？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣寶特瓶回收率高達95%、資源回收率全球第3，是引以為傲的台灣成就，但真的夠了嗎？（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲台灣寶特瓶回收率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全世界每分鐘售出100萬個寶特瓶，總計到了2021年，全世界將售出五千億個，然而被回收的不到一半。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳思瑤／台北報導

請繼續往下閱讀...

天氣悶熱，口很容易渴，超商順手買瓶飲料消消暑，但你知道嗎？這樣一個寶特瓶經由長時間累積下來，使得地球環境面臨嚴重迫害。還記得2016年YouTube上一支吸管從海龜鼻孔中拔出的影片引發討論，造成網路上轉發並呼籲減塑的重要性，但也不只是禁用塑膠吸管就能改善的。

▲台灣寶特瓶回收率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全世界每分鐘售出100萬個寶特瓶，總計到了2021年，全世界將售出五千億個，然而被回收的不到一半。（圖／記者謝婷婷攝）

隨著環保意識抬頭，行政院環保署統計顯示，台灣2018年塑膠總回收量為53萬公噸，而其中寶特瓶回收量則高達54億支，如此龐大的數量，可塞滿超過三座的台北101，回收場內堆積如山的寶特瓶磚，即使回收也不能否認塑膠對環境造成的負擔。而相較於其他廢棄物，台灣的寶特瓶回收率一直不錯，20多年來高達95％，但依照現行回收率95%來計算，光是去年還是有超過2.8億支寶特瓶是無法回收的，仍對環境造成相當龐大的負擔。

▲台灣寶特瓶回收率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲依照現行回收率95%來計算，光是去年還是有超過2.8億支寶特瓶是無法回收的，仍對環境造成相當龐大的負擔。（圖／記者謝婷婷攝）

面對台灣人愛喝瓶裝氣泡水、手搖飲料的興盛風潮，台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，目前仍是治標不治本的現況。「台灣95%的回收率已經是全世界數一數二，但是因為寶特瓶整體用量非常多，每年仍有2到3億支寶特瓶無法被處理，所以環保團體一直在鼓勵的就是要從源頭減量。」

▲台灣寶特瓶回收率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，寶特瓶整體用量非常多，每年仍有2到3億支寶特瓶無法被處理，真正的環保就應該從減塑做起。（圖／記者謝婷婷攝）

從台灣的禁塑時程來看，今年(2019)針對吸管進行限用；預計從2020年開始，飲料杯、塑膠袋、免洗餐具、吸管，都進行擴大限用，尤其強化自備飲料杯優惠，以價制量；2025年開始全面限用、而2030年實行全面禁用。

▲▼台灣寶特瓶回收率高達95%、資源回收率全球第3　但真的還不夠！(圖／業者提供)

▲預計從2020年開始，飲料杯進行擴大限用，強化自備飲料杯優惠。（圖／業者提供）（圖／業者提供）

近幾年來從生活周遭開始提倡環保，陸續包含像是速食業者、連鎖飲料店、咖啡廳等，自備保溫杯、水杯有優惠折扣，台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓也說：「這樣的折扣已經不是十年前那樣民間團體在呼籲的，也不是用公益行銷在做形象，這些都已經成為政策，大家自發性的推動環保教育。」

▲台灣寶特瓶回收率。（圖／記者謝婷婷攝）

▲真正環保，應從「減塑」開始，越來越多品牌鼓勵消費者響應此項行動。（圖／記者謝婷婷攝）（圖／記者謝婷婷攝）

真正環保，應該要從「減塑」開始！雖然難以一次到位，但不能因為效果不夠明顯就放棄努力！看見越來越多品牌鼓勵消費者響應減塑行動，例如知名氣泡水機品牌sodastream就以產品實際落實減塑理念，7/1起將推出環島減塑大挑戰一系列活動 (更多活動詳情：https://www.facebook.com/SodaStreamTaiwan/)，環台鼓勵民眾一起為地球打氣。保護地球、成功落實需從多方面著手，從每個人自身做起，守護環境的美麗。

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：手搖飲,海龜,環境汙染,寶特瓶,環保餐具,台灣環境資訊協會,吸管,瓶裝氣泡水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Dewi簡廷芮淨灘跑步做公益　揮香汗力挺adidas為海開跑

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

台中海灘驚現「5千公斤大海豚」　岸邊垃圾多到嚇人

「能源減碳」實行力低　青少年喝手搖飲僅2成自備吸管、提袋

「就口杯蓋」塑膠量竟比吸管高？環保署一年內檢討限塑政策

老婆也是空姐！　哈孝遠綁頭巾現身挺罷工「別再狠心欺負她們」

故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

長榮罷工近100小時 ！工會連三退　「禁搭便車」也可調整

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

老婆也是空姐！　哈孝遠綁頭巾現身挺罷工「別再狠心欺負她們」

故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

長榮罷工近100小時 ！工會連三退　「禁搭便車」也可調整

快訊／日本1日連2震！靜岡4.1極淺層地震突襲　電視台緊急插播

雄中模範生快看！出版社要送你《為什麼愛說謊》進階版

抗戰23年...口蹄疫7月拔針　蘇貞昌：明年成非疫區要和農民慶祝

輔大教授沈清楷「約會性侵」 校評會結果出爐！受害父：尊重但無法接受

網紅「米香哥」散播溫暖　「有溫度的乾麵」1碗18元還能賒帳！

獨／長榮內部信！去年有獲利將發給員工「年中」22K　罷工空服也有份

老婆也是空姐！　哈孝遠綁頭巾現身挺罷工「別再狠心欺負她們」

Sonny北韓／人民晚上6點後不工作剩飯店亮燈　洗衣籃吊牌手縫

影／美國欲全面封殺中國5G　耿爽：有些人已達到「草木皆兵的變態程度」

下任富翁是你！6生肖「發大財」運勢曝：鼠進場買房超旺

已廢止凌虐女嬰保母登記　盧秀燕：傷勢嚴重內情不單純

OnTheList快閃折扣LeSportsac兩折起　快搶千元旅行包、斜背包繽紛一「夏」

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

教官看新聞「這我學生機車」！窗..

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪..

空服員爬3樓高空抗爭　今要找總..

623遊行後地上乾淨翻！網讚素..

長榮罷工被酸！苦苓6大誤解一次..

長榮空服站高台抗爭　廠商嚇到退..

空服員「日支費150元」算法出..

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里..

長榮發放分紅2.2萬　罷工空服..

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬..

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢..

更多熱門

相關新聞

響應減塑　竹山鎮公所推出竹吸管

響應7月1日禁用吸管政策上路，南投縣竹山鎮公所結合返鄉青年、竹藝業者，運用在地竹子製作「竹製吸管」、竹筷子、竹碗等一系列竹製品，希望藉此減少傳統塑膠吸管使用，也提供民眾更多選擇，新穎又環保的方式獲得不少民眾讚賞。

他自備餐具買冰被當異類！反推爆小確幸

他吸管一戳「密集恐懼布丁」嚇壞網

尿急用寶特瓶解決　下體慘被卡住

花蓮減塑再一波！「不吸塑」7月1日上路

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」驚覺自己亂倫1年

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面