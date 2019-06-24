台灣成就！寶特瓶回收率高達95%、資源回收率全球第3　但真的夠了嗎？

▲台灣寶特瓶回收率高達95%、資源回收率全球第3，是引以為傲的台灣成就，但真的夠了嗎？（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲全世界每分鐘售出100萬個寶特瓶，總計到了2021年，全世界將售出五千億個，然而被回收的不到一半。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳思瑤／台北報導

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天氣悶熱，口很容易渴，超商順手買瓶飲料消消暑，但你知道嗎？這樣一個寶特瓶經由長時間累積下來，使得地球環境面臨嚴重迫害。還記得2016年YouTube上一支吸管從海龜鼻孔中拔出的影片引發討論，造成網路上轉發並呼籲減塑的重要性，但也不只是禁用塑膠吸管就能改善的。

▲全世界每分鐘售出100萬個寶特瓶，總計到了2021年，全世界將售出五千億個，然而被回收的不到一半。（圖／記者謝婷婷攝）

隨著環保意識抬頭，行政院環保署統計顯示，台灣2018年塑膠總回收量為53萬公噸，而其中寶特瓶回收量則高達54億支，如此龐大的數量，可塞滿超過三座的台北101，回收場內堆積如山的寶特瓶磚，即使回收也不能否認塑膠對環境造成的負擔。而相較於其他廢棄物，台灣的寶特瓶回收率一直不錯，20多年來高達95％，但依照現行回收率95%來計算，光是去年還是有超過2.8億支寶特瓶是無法回收的，仍對環境造成相當龐大的負擔。

▲依照現行回收率95%來計算，光是去年還是有超過2.8億支寶特瓶是無法回收的，仍對環境造成相當龐大的負擔。（圖／記者謝婷婷攝）

面對台灣人愛喝瓶裝氣泡水、手搖飲料的興盛風潮，台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，目前仍是治標不治本的現況。「台灣95%的回收率已經是全世界數一數二，但是因為寶特瓶整體用量非常多，每年仍有2到3億支寶特瓶無法被處理，所以環保團體一直在鼓勵的就是要從源頭減量。」

▲台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，寶特瓶整體用量非常多，每年仍有2到3億支寶特瓶無法被處理，真正的環保就應該從減塑做起。（圖／記者謝婷婷攝）

從台灣的禁塑時程來看，今年(2019)針對吸管進行限用；預計從2020年開始，飲料杯、塑膠袋、免洗餐具、吸管，都進行擴大限用，尤其強化自備飲料杯優惠，以價制量；2025年開始全面限用、而2030年實行全面禁用。

▲預計從2020年開始，飲料杯進行擴大限用，強化自備飲料杯優惠。（圖／業者提供）（圖／業者提供）

近幾年來從生活周遭開始提倡環保，陸續包含像是速食業者、連鎖飲料店、咖啡廳等，自備保溫杯、水杯有優惠折扣，台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓也說：「這樣的折扣已經不是十年前那樣民間團體在呼籲的，也不是用公益行銷在做形象，這些都已經成為政策，大家自發性的推動環保教育。」

▲真正環保，應從「減塑」開始，越來越多品牌鼓勵消費者響應此項行動。（圖／記者謝婷婷攝）（圖／記者謝婷婷攝）

真正環保，應該要從「減塑」開始！雖然難以一次到位，但不能因為效果不夠明顯就放棄努力！看見越來越多品牌鼓勵消費者響應減塑行動，例如知名氣泡水機品牌sodastream就以產品實際落實減塑理念，7/1起將推出環島減塑大挑戰一系列活動 (更多活動詳情：https://www.facebook.com/SodaStreamTaiwan/)，環台鼓勵民眾一起為地球打氣。保護地球、成功落實需從多方面著手，從每個人自身做起，守護環境的美麗。