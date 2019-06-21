東森赴北區老人之家陪長輩玩氣球、唱歌　銀髮同樂會加碼送健康

▲東森前往衛福部北區老人之家探視長輩，親和力十足的東森購物專家增釗(右前)長期主動投入公益服務。（圖／東森基金會提供，下同）

記者林璟倩／新北報導

風和日麗的週末前午後，一群平均70歲以上的「老同學」，跟著關懷小丑一起大玩氣球、勤做健康操、忘情高歌，人人笑容滿面、童心未泯！東森慈善基金會與東森購物特別關懷銀髮族，今（6/21）前往衛福部北區老人之家及頤園安養院舉辦好玩又有好禮拿的銀髮同樂會。活動在東森購物專家增釗、玉雙的逗趣主持中歡笑聲不斷，並透過公益性質的康樂社團「關懷小丑」、「鼓霸樂團」以銀髮關心銀髮與長輩互動，場面不僅溫馨，也為原本寧靜安祥的老人之家注入活力。

▲活動現場提供有獎徵答，爺爺奶奶們都很主動。

有鑑於台灣已正式進入高齡銀髮社會，東森集團總裁王令麟特別指示東森慈善基金會要積極辦理銀髮關懷活動，像是今年5月和彩霞基金會合辦銀髮嘉年華活動，不只鼓勵長輩透過音樂陶冶性情，活到老、學到老，更提供長輩們躍上舞台大秀才藝的機會，重拾滿滿的成就感。今日更直接整合集團內資源，由東森基金會、東森購物、東森健康事業部、東森房屋等成員一同前往位於新店的衛福部老人之家送溫情。

▲▼藥師彭立渝(右)介紹保健觀念並示範適合銀髮族的簡易活絡操。

事實上，新店屈尺一帶湖光山色、風景秀麗，但濕度相對較高，對老人家來說，反而容易造成關節痠痛；還有隨著年紀增長，視力退化眼茫茫的困擾，東森大家長王令麟都有關注，近期與國內知名大藥廠永信合作開發優適活敏捷膠原錠以及葉黃素等，共同守護長輩們的健康。在關懷老人活動中也安排了藥師彭立渝為大家破除運動迷思，鼓勵大家不要因為怕受傷就不運動，才能維持關節活絡不退化，同時指導5個關節保健動作：聳聳肩、拉拉脖子、動動肩膀、轉轉腰、伸展肌肉等簡單好記又能隨時做，並在活動中有獎徵答，贈送美吾髮染髮劑，讓愛美的爺爺奶奶有空也可以換個髮色、變化好心情。

▲鼓霸樂團成軍一甲子，公益演出經驗已有30年之久。

這次關懷銀髮族的活動邀請到相當專業且資深的「鼓霸樂團」參與公益演出，自民國42年成軍至今已一甲子的鼓霸樂團，現由團長邱志炅領軍分享雅俗共賞好音樂，不僅團員都是退休人員，幕後指導老師溫錦添也已高達92歲依舊長青，美妙的樂聲以及歌唱伴奏都令現場爺爺奶奶聽的如癡如醉。

▲關懷小丑也都是銀髮志工，以銀髮關懷銀髮衛老人院的長輩帶來歡笑。

現場還有13位關懷小丑穿梭，折氣球、帶動唱，讓爺爺奶奶們完全沉浸於歡樂氣氛中，人人笑臉盈盈，而這群歡樂的小丑們其實也都是銀髮志工，像是隊長王華搸就是一位66歲的快樂銀髮，帶著滿滿的正能量到處播歡樂。

▲北區老人之家有兩對銀髮長輩在此相知相惜並結為連理，成為熟齡結婚代表。

活動橋段中還有另一大亮點，竟有皇上帶著皇后出巡？原來是北區老人之家當中有2對「熟齡戀愛」代表，分別是高齡74歲卻剛於今年2月完婚的王金蓮、吳太山，幸福溢於言表；以及2016年結婚至今已近3年目前74歲的黃上、83歲的廖淑珍，其中黃上恩愛夫妻檔還曾在捷運博愛座上幫熟睡的另一半扣釦子，好感情被網友PO上網而喧騰一時，4人的黃昏之戀，見證當愛情來敲門，不分年齡及身分都能找到「對的人」。

▲▼北區老人之家致贈感謝狀予東森購物(上)及東森基金會(下)。

衛福部老人之家主任張靜倫表示，東森集團對北區老人之家的長輩們而言並不陌生，經常走訪院區探視及陪伴老人家，而且東森基金會「玩老又玩小」，在青少年級兒童議題上也都有關注，相當有愛，不僅老人家們非常開心東森的到來，透過東森基金會散播愛的力量，是社會的福氣。