饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊響應

圖、文／信義房屋提供

「饅頭夫婦」林波、靳寶儀自2015年起，開著小貨車環島傳遞幸福，22日來到第283站的台南市博愛國小，與信義房屋台南市東區7家分店共同舉辦，教導100位社區居民做養生饅頭，讓大朋友、小朋友在玩樂中學習，也藉此機會告訴大家「幸福其實很簡單」。

「饅頭夫婦」在台南經營肉粽饅頭的宅配生意，4年前，靳寶儀試做饅頭時，因不諳機器使用使雙手受傷，只好暫時放下工作，專心休養。因為這場意外，靳寶儀開始思考生命的意義，感嘆人生無常，於是決定為人生的下半場換個跑道，在先生的支持下，便決定一邊旅行，一邊「環島做公益」，帶著製作饅頭的食材和器具，開著小貨車，走訪台灣各地的育幼院、校園及弱勢機構。

此次愛心饅頭列車來到台南博愛國小，信義房屋台南成大店經理楊雅芬表示，分店的夥伴在一次服務社區的機會中遇到兩夫妻，得知饅頭列車已邁入第五年，也希望好的事情能夠推廣給更多人知道，於是召集了信義房屋位在台南市東區的7家分店共同響應，從活動規劃、場地布置和宣傳派報，通通一手包辦。

活動消息發布後，很快就獲得迴響，報名人數提前額滿，楊雅芬表示，來參與的民眾多是父母帶著孩子和長輩一起來，讓活動現場除了歡樂不斷外，更多了些溫馨的氣氛，林波、靳寶儀夫婦用最簡單的食材，帶著大家一起揉麵糰、親手製作各種健康好吃的造型饅頭，在等待麵糰發酵時間，還分享了跟著他們一起全台跑透透的小貨車，在環台的期間，夫妻倆就睡在車上，因為他們說，省下來的住宿費可以用來買更多的麵粉、做更多的饅頭，也帶更多歡樂給社會，能看見大家滿足的笑容，就是他們最開心的事情。

看著熱呼呼的饅頭出爐，現場也響起歡呼聲，楊雅芬表示，這次活動是難得的體驗，看著孩子吃得滿足，社區居民笑得開心，都要感謝林波、靳寶儀夫婦的付出，帶著這份感恩、知足的心，信義房屋各分店也將規劃不同的社區活動，持續回饋社區、讓愛循環。