　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮罷工第7天！　工會喊話空服員：一起退，工會不是不能接受

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮工會協商。（圖／ETtoday攝影中心）

▲長榮工會喊話「如果大家覺得我們一起退，工會也不是不能接受」。（圖／ETtoday攝影中心）

地方中心／桃園報導

長榮罷工案持續延燒，如今有望出現轉機，工會26日上午將與所有參與罷工的會員協商，並於27日向長榮航空提出新8大訴求，盼能盡早重啟協商，而工會幹部也對罷工空服員喊話，表示大家要的只是一個尊嚴，「如果大家覺得我們一起退，工會也不是不能接受」。

工會表示，「罷工棚內有超過2200份三寶證件，大家不要被外面傳言動搖，希望長榮航空趕快出面協商，暑假也快到了，我們不希望因為我們這個事件，影響到國人交通運輸，因此呼籲長榮航盡速協商，不願意協商的是長榮航空，我們24號已經公開對外說明，我們都有所退讓，沒有嚴厲堅持原本方案，我們不是一定要董事席次，我們只是要參與、了解公司決策，但長榮航空到現在都不願意跟我們協商。」

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮罷工。（圖／記者陳雕文攝）

▲長榮工會協商現場罷工空姐分組討論。（圖／ETtoday攝影中心）

工會幹部還提到，願意退讓在做出協商，並提出長榮所要求的具體方案，但仍持續向在場空服員喊話，「姐妹們，要堅持到底！對抗強權、對抗專制，若是想要強硬對抗到底，也要讓大家看到決心，「如果大家覺得我們一起退，我們只是要一個尊嚴，工會也不是不能接受！」

26日的工會協商將會進行分組討論，針對原先提出的8大訴求再作協商，並將重點放在禁搭便車條款。另外，因考量到內部成員眾多，並不會採取投票制，而是直接進入討論流程，預計會花費一整天的時間，此次協商也將會是場馬拉松式協商。

▲▼長榮工會協商。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮工會協商現場罷工空姐分組討論。（圖／ETtoday攝影中心）

工會副秘書長周聖凱提到，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，周聖凱也說，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

桃園市空服員工會監事曲佳雲也表示，到目前為止長榮航空依舊不願意協商，更提出工會要有具體方案才願意協商，而工會也決定在26日集結所有參與罷工的會員分成3組討論，針對資方過去所提的對案，以及工會幹部的建議方案等綜合討論，並於27日向長榮航空提出新8大訴求。

【更多新聞】

罷工和解有望！工會分3組啟動馬拉松協商　27日提新8大訴求與長榮重啟談判

長榮罷工第七天！　工會重擬「白紙黑字」喊話資方：暑假要到了

ET快訊
DJ SODA來台北！坐船正面狂晃..一彎腰「整顆掉出來」
帶手機被沒收！老師拿鐵鎚瘋狂砸30支　學生目睹全崩潰慘叫

關鍵字：長榮,罷工,工會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大生成立「升學輔導種子計畫」　每天7點到校助55弱勢生應戰指考

大笑總缺顆牙...9歲女童自卑不敢笑！醫花2年拉出深埋牙齦門牙　她敢笑了

錄取工作第2天...兒子入學首日！老爸想請假　老闆一句話被讚爆

看開會逐字整理「覺得長榮沒有鴨霸」！486先生談罷工：空服員被工會利用

國外卡3天！維也納返台繳三寶　空姐「抱成一團」激動爆哭：公主歡迎回家

佛心收留失業友！他嫌冷氣溫度太低　屋主苦喊：寧可睡公司

長榮航班異動至7/5「影響近26萬人」　暑假首周取消401班！

願支援上班卻沒被抓飛還砍班？長榮資深教官回應了...

不想罷工了！長榮限時4小時協辦新護照：200名空服員想歸隊

「以核養綠」挨批偽裝反核　環團拚「廢核再生」公投9月前30萬人連署

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

台大生成立「升學輔導種子計畫」　每天7點到校助55弱勢生應戰指考

大笑總缺顆牙...9歲女童自卑不敢笑！醫花2年拉出深埋牙齦門牙　她敢笑了

錄取工作第2天...兒子入學首日！老爸想請假　老闆一句話被讚爆

看開會逐字整理「覺得長榮沒有鴨霸」！486先生談罷工：空服員被工會利用

國外卡3天！維也納返台繳三寶　空姐「抱成一團」激動爆哭：公主歡迎回家

佛心收留失業友！他嫌冷氣溫度太低　屋主苦喊：寧可睡公司

長榮航班異動至7/5「影響近26萬人」　暑假首周取消401班！

願支援上班卻沒被抓飛還砍班？長榮資深教官回應了...

不想罷工了！長榮限時4小時協辦新護照：200名空服員想歸隊

「以核養綠」挨批偽裝反核　環團拚「廢核再生」公投9月前30萬人連署

台南市2019年度開發區土地　聯合標售全數脫標共109億

台北動物園「不對外開放」邁入第8天　醫生為牠們準備健檢套餐

6個小問題測出最適合你的妝容色彩　春日女孩和聖經一樣仙氣

爸突然帶「二寶」回家　獨生汪原地石化眼神死：為啥沒先跟我說

黃昭順道歉了　網灌爆臉書「方便解釋一下旗津-溫州 通X小？」

曾蔭權成功翻案享原有福利：內心充滿感恩　不枉堅持信念！

德國聯賽4冠成員　阿根廷鐵衛戴米切利斯將來台　

勇士隱瞞KD腿傷釀禍？　伊古達拉曝自己去年骨折被當挫傷

溫網／排名較高種子序卻低於費爸　制度引蠻牛不滿

大貨車甩落滿車鳳梨　巡邏警「聞香下車」徒手助清運

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

長榮教官喊話　內部Line訊息..

33K男年存35萬　超刻苦生活..

長榮反擊！「限時4小時」助空服..

熱帶低壓往北成3號颱？大雨再灌..

3號颱風「聖帕」最快今恐生成　..

蝦頭一拔「有詭異吻仔魚」專家解..

罷工隔天黃金交叉！空姐支持度跌..

7/1新制上路！「8重大措施」..

限時4小時申辦新護照　長榮：已..

拿坡里「炸雞專賣店」曝光　網瘋..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

大雨載路邊阿婆一程　牡羊男聽一..

板橋爆紅「阿伯手工小禮服」買過..

更多熱門

相關新聞

長榮助重辦護照　20空姊赴律師事務所

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員罷工行動邁入第7天，雙方目前仍未展開進一步協商。長榮航空26日9時至13時受理空服員委託申請新護照，期間陸續有20名空服員前往律師事務所辦理相關手續。

長榮罷工星空盟友送暖　紐航：將儘力協助簽轉

長榮罷工第七天！　工會喊話：暑假要到了

直播／長榮罷工現轉機！　工會會員討論調整訴求

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

跟男友分手車上痛哭　她下車大喊「我要死在你車上！」

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面