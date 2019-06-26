長榮罷工第7天！　工會喊話空服員：一起退，工會不是不能接受

▲長榮工會喊話「如果大家覺得我們一起退，工會也不是不能接受」。（圖／ETtoday攝影中心）

地方中心／桃園報導

長榮罷工案持續延燒，如今有望出現轉機，工會26日上午將與所有參與罷工的會員協商，並於27日向長榮航空提出新8大訴求，盼能盡早重啟協商，而工會幹部也對罷工空服員喊話，表示大家要的只是一個尊嚴，「如果大家覺得我們一起退，工會也不是不能接受」。

工會表示，「罷工棚內有超過2200份三寶證件，大家不要被外面傳言動搖，希望長榮航空趕快出面協商，暑假也快到了，我們不希望因為我們這個事件，影響到國人交通運輸，因此呼籲長榮航盡速協商，不願意協商的是長榮航空，我們24號已經公開對外說明，我們都有所退讓，沒有嚴厲堅持原本方案，我們不是一定要董事席次，我們只是要參與、了解公司決策，但長榮航空到現在都不願意跟我們協商。」

請繼續往下閱讀...

▲長榮工會協商現場罷工空姐分組討論。（圖／ETtoday攝影中心）

工會幹部還提到，願意退讓在做出協商，並提出長榮所要求的具體方案，但仍持續向在場空服員喊話，「姐妹們，要堅持到底！對抗強權、對抗專制，若是想要強硬對抗到底，也要讓大家看到決心，「如果大家覺得我們一起退，我們只是要一個尊嚴，工會也不是不能接受！」

26日的工會協商將會進行分組討論，針對原先提出的8大訴求再作協商，並將重點放在禁搭便車條款。另外，因考量到內部成員眾多，並不會採取投票制，而是直接進入討論流程，預計會花費一整天的時間，此次協商也將會是場馬拉松式協商。

▲長榮工會協商現場罷工空姐分組討論。（圖／ETtoday攝影中心）

工會副秘書長周聖凱提到，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，周聖凱也說，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

桃園市空服員工會監事曲佳雲也表示，到目前為止長榮航空依舊不願意協商，更提出工會要有具體方案才願意協商，而工會也決定在26日集結所有參與罷工的會員分成3組討論，針對資方過去所提的對案，以及工會幹部的建議方案等綜合討論，並於27日向長榮航空提出新8大訴求。

【更多新聞】

罷工和解有望！工會分3組啟動馬拉松協商 27日提新8大訴求與長榮重啟談判



長榮罷工第七天！ 工會重擬「白紙黑字」喊話資方：暑假要到了