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長榮罷工第七天！　工會重擬「白紙黑字」喊話資方：暑假要到了

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地方中心／桃園報導

長榮罷工案持續延燒，而如今有望出現轉機，長榮航空表示，要工會給予具體方案才願協商，而工會經會員討論調整訴求後，並於26日說明具體作法。對此，工會表示，我們不是一定要董事席次，我們只是要參與、了解公司的決策。

▲▼空服員工會代表接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）

▲空服員工會代表接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝，下同）

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工會表示，「罷工棚內有超過2200份三寶證件，大家不要被外面傳言動搖，希望長榮航空趕快出面協商，暑假也快到了，我們不希望因為我們這個事件，影響到國人交通運輸，因此呼籲長榮航盡速協商，不願意協商的是長榮航空，我們24號已經公開對外說明，我們都有所退讓，沒有嚴厲堅持原本方案，我們不是一定要董事席次，我們只是要參與、了解公司決策，但長榮航空到現在都不願意跟我們協商。」

▲▼空服員工會代表接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）

工會表示，「勞資爭議持續擴大外，只會影響到國人權益，我們只希望協商可以快點進行，讓事件快點落幕。」此外，工會也表示，「工會會員的討論會分成小組討論方式，確保會員都有發聲的機會，是一個集思廣益的過程，結束後我們會有代表大會。」

另外，對於有空服員想取回三寶一事，工會則表示，「確實有姊妹要取回三寶，但離公司公布的200人差距很遠，人數方面我們要仔細清點，不過取回三寶有人是因為有特殊原因，所以才不方便透露名單。」

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關鍵字：長榮,罷工

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