罷工和解有望！工會分3組啟動馬拉松協商　27日提新8大訴求與長榮重啟談判

地方中心／桃園報導

長榮罷工案持續延燒，如今有望出現轉機，長榮航空表示，要工會給予具體方案才願協商，而工會經會員討論調整訴求後，26日上午也將與所有參與罷工的會員協商，並於27日向長榮航空提出新8大訴求。

▲桃園市空服員工會監事曲佳雲針對協商作說明，並表示27日將向長榮航空提出新8大訴求。（圖／ETtoday攝影中心）

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26日的工會協商將會進行分組討論，針對原先提出的8大訴求再作協商，並將重點放在禁搭便車條款。另外，因考量到內部成員眾多，並不會採取投票制，而是直接進入討論流程，預計會花費一整天的時間，此次協商也將會是場馬拉松式協商。

工會副秘書長周聖凱提到，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，周聖凱也說，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

▲現場會員分組討論。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市空服員工會監事曲佳雲也表示，到目前為止長榮航空依舊不願意協商，更提出工會要有具體方案才願意協商，而工會也決定在26日集結所有參與罷工的會員分成3組討論，針對資方過去所提的對案，以及工會幹部的建議方案等綜合討論，並於27日向長榮航空提出新8大訴求。