接任國民黨中常委？　侯友宜：建設新北是我現在的角色跟責任

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，也將失去國民黨「指定中常委」一職。先前婉拒擔任指定中常委的新北市長侯友宜，7日受訪時再次被問到是否有意接任。侯友宜重申，「我現在是新北市市長，全心全力拚市政，跟新北市民站在一塊，一起打拼，建設新北市是我現在的角色跟責任。」

國民黨主席江啟臣上任後，指派5席縣市長為國民黨指定中常委，侯友宜當時婉拒出任，並表示他是新北市長，主要是努力做事，守護國人的健康、守護新北市的安全。最後五位指定中常委分別由韓國瑜、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、新竹縣長楊文科擔任。

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