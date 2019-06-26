「高雄小三通」航線沒申請…公司早已解散！市府急切割　潘恒旭回應了

▲高雄市觀光局長潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝，資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市政府觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，引起熱議。高雄市政府趕緊發聲明切割是「個人名義」參加，而潘恒旭26日也對此稱「誤越」觀光局應有分際；時代力量市議員黃捷要求，請市長韓國瑜公布潘恒旭的假單，懷疑潘恒旭在上班時間參加私人行程。

潘恒旭出席「上和海運公司」主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，卻遭黃捷踢爆，上和公司早就於12日解散，該航線沒有交通部航港局獲准，承租的「永順二號」也曾涉及走私，除此之外，還自創「小三通」，也有未知的檢疫漏洞。

由於交通部航港局查出，該公司沒有申請航線，行政院陸委會也譴責這是漠視國家主權，故意挑戰中央政府，意圖營造「發大財」假象而政治操作，將會追究違法責任。

不過，高雄市政府立即發布聲明切割，內容指出，「市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。」

高雄市政府發表聲明後，黃捷認為還有疑點，「局長在上班時間參加私人行程還這麼理直氣壯？觀光局應立即公布局長假單，如果沒有請假就參加私人行程，市府紀律成何體統？」「就算是私人行程，市府團隊切割完就不管了嗎？不用處理、不用防範？負責任的市政府應該主動調查這麼大一個漏洞造成多少威脅、研擬如何為高雄把關，而不是推諉責任，輕率地冠上黨派意識型態搞對立。」

黃捷表示，潘恒旭作為高雄市觀光局長，涉嫌詐騙、涉及我國農業和主權活動，著實欠市民一個道歉，必須拿出誠懇的態度說明事情原委，「韓市府已經不是第一次發生類似的荒謬事件，市民還對韓市長遇到的漫威詐騙事件歷歷在目，現在潘局長又遇上此事，到底是局長故意說謊、操作成『中央卡韓』的印象，還是整個市府團隊螺絲鬆了？」

對此，潘恒旭26日早上在臉書上表示，「本次小三通首航活動，我不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。該活動我僅受邀來賓，市府與本人並無在該項活動扮演任何角色。本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」