韓國瑜政見會「3分鐘跳針」狂謝高雄人！　「3大保證」讓網友全崩潰了

記者許力方／綜合報導

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日登場，主題聚焦在憲政、外交、兩岸及國安議題，周錫瑋第一棒，隨後由韓國瑜發言。不同於其他4名候選人，韓國瑜身穿熟悉的藍色襯衫上台，一開頭便感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘至少5度道謝，並保證當選總統一定會待在高雄，讓網友意外直呼「是在選總統還是高雄市長？」「感謝高雄就花了3分鐘」。

5位候選人25日晚間進場高雄國際會議中心，進行國民黨總統初選首場政見發表會，韓國瑜第二位登場，他一開口就不斷感謝高雄市民給他機會，還說這次國民黨初選若有機會贏得勝利，「保證我不會離開高雄！沒有一個總統候選人會承諾慶典在高雄，沒有一個總統候選人會承諾未來7天，3天在高雄上班」，市民若能諒解，希望能聽到他的承諾，持續3分鐘不斷感謝市民，讓高雄能見度成為全台最高，知名度甚至達到全世界華人關切。

▲周錫瑋（右）率先登場，韓國瑜接棒。（圖／記者吳奕靖攝）



大批網友等待韓國瑜登場，一看到熟悉的藍襯衫相當意外，「大家都穿西裝 就韓導還在穿藍襯衫挽袖子！」韓國瑜利用前面3分鐘聚焦高雄，數度感謝市民給他機會，甚至提及「轟動武林」，網友不禁噴笑酸他「來了來了，轟動武林」、「又講高雄貧困」、「又在騙高雄人」、「只當半年還敢講！」好奇問「現在是高雄市長選舉嗎」、「感謝就花了三分鐘，厲害，真會混時間」、「講高雄就花3分鐘了，但總統是全台的總統欸！」

最後韓國瑜承諾當上總統會待在高雄辦公，不少網友大呼「不會離開高雄！高雄人崩潰」、「他可以不要再提高雄，說不定民調還比較高」。認為國民黨不是政見發表會，而是批民進黨大會，甚至諷刺「周參選是來助攻其他隊友的嗎」、「周是來幫韓坦最後一名的嗎？」「韓總好幽默」、「韓沒講蔡英文就贏了啦。周有夠廢的」、「口才不錯 還沒提蔡英文」。

國民黨主席吳敦義說，絕對要以公平、公正、公開方式選出最強候選人，6/29第二場、7/3第三場，接下來7/8再進行電話民調，希望候選人展開理性君子之爭，贏得民心，最終才能勝選。

▼網友酸韓國瑜（右二）只穿藍襯衫。（圖／記者吳奕靖攝）

