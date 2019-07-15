影／徐永明預測：國民黨初選是韓國瑜支持度高點…之後會往下走

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1406 票 75.07 % 467 票 24.93 % 總計 1873 票。

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果15日出爐，11時舉行記者會，高雄市長韓國瑜也決定北上迎接初選果，並喊話初選過後最重要的是團結，才能打贏2020年總統大選。對此，立委徐永明14日表示，國民黨初選民調將是韓國瑜支持度的高點，之後將會往下走，未來他更需要「韓粉」的瘋狂熱情，現在喊初選後團結，大概也是每日一謊言。

▲韓國瑜。（資料照／記者宋良義攝）



對於即將出爐的國民黨初選民調結果，徐永明於臉書分析，「初選民調將是韓國瑜支持度的高點，之後將會往下走」，未來他更需要「韓粉」的瘋狂熱情，營造社會支持假象，因此，韓國瑜現在喊初選後團結，大概也是每日一謊言，他需要「韓粉」，所以不可能去譴責「韓粉」一聲，撕裂與霸凌持續延燒，團結不復可能。

徐永明批評，韓國瑜講團結，猶如做賊喊捉賊，放任「韓粉」四處出征，撕裂的不只是一個黨，而是整個台灣社會都受影響，一個女學生都懂得提告「韓粉」，免得其他無辜民眾繼續受霸凌，韓國瑜作為一個市長卻像路人打圓場，擁有大權力卻只負最小責任，完全沒有領導人的慈悲與擔當，若真要團結，韓國瑜就協助女學生再提告幾個「韓粉」，為社會做個榜樣，宣示反霸凌、反撕裂！

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