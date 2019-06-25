消費者購買安心標章台南芒果有保障！　市府會加強查緝不肖攤商

▲台南市政府籲消費者，購買有安心標章芒果，市府會加強查緝不肖攤商，障消費者權益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有民眾到台南玉井青果市場，購買到劣質芒果影響消費者權益事件，台南農產運銷公司已追溯到攤商，將進行賠償事宜，台南市農業局呼籲消費者安心到台南產地購買芒果，市府會加強查緝不肖攤販，請大家安心購買貼有安心標章的產品。

台南國際芒果節6月25日於玉井區公所揭開「芒芒樹海玉見你」活動序幕，台南市農業局長李朝塘，親手製作芒果剉冰，以清冰為基底，舖上新鮮芒果丁、情人果、芒果冰淇淋，最後再用零嘴、甜筒點綴，創意十足，餡料豐富，象徵玉井芒果豐收滿載，為芒果節熱鬧揭開序幕。

市長黃偉哲也呼籲消費者，前往產地購買芒果時，注意「打、看、看」三個原則：一、打專線：消費者若對芒果品質有疑慮，請撥打消費者保護專線：1950，台南的消保官會積極為民眾服務。二、看地點：購買芒果時，請盡量選擇有政府許可的交易地點，例如青果市場、農會等。三、看標章：最重要的是認明「安心標章」，選擇有台南農產運銷公司認證的芒果，才能確保品質。

黃偉哲強調，芒果是台南重要的農產品，也是許多人賴以維生的作物，市府不容許不肖攤商用不當手段，破壞果農們長期累積的優質形象，請守法的攤商跟政府一起合作，勇於檢舉不肖的同業，共同守護優質的芒果。

農業局亦積極開拓海外市場，今年續推「台灣下單、海外取貨」服務，目前有5家貿易商提供此項服務，分別為玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷股份有限公司、一品物產國際有限公司、台南物產國際貿易有限公司，對台南芒果快速銷往日本及中國（上海、福建）市場，將更有幫助；想要購買優質台南芒果禮盒的消費者也可上台南市農業局網站查詢。

玉井區公所代理區長林坤益表示，玉井有「芒果故鄉」之稱，種植面積約為1650公頃，產量15000公噸，種植品種相當豐富，如土檨、愛文、金煌、凱特、慢文、杉林１號、玉文等，今年芒果產量恢復往年水平，民眾可以大飽口福，除了品嘗道地的芒果冰，也可以品嚐芒果製品，芒果青、芒果、芒果乾等，並透過系列活動及媒體宣傳行銷，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，讓更多民眾認識玉井。

農業局長李朝塘表示，今年台南高優質芒果會維持正常年產量，早在今年舊曆年過後，農業局即密切建立外銷管道，因此才會有至目前為止，比去年增加近一倍外銷數量的成績；今年芒果外銷情形迄今共外銷3088公噸，較去年同期間外銷1650公噸，大幅成長87％，加上各農民團體及農會，也隨產季啟動芒果銷售，因此今年雖然量比去年增加，但內、外銷通路皆算順暢，芒果價格也不錯。

為推銷台南優質芒果，台南市農業局在芒果產季期間推出多項行銷計畫，包括自6月22日至7月14日於玉井等產地辦理2019台南國際芒果節系列活動；6月17日起至芒果產季結束，在全國5400家超商門市皆有販售愛文芒果鮮果拼盤。

近日，農業局也會陸續於全台各大消費地舉辦行銷活動，6月4日市府與中華郵政攜手合作，借由虛擬通路，消費者隨時隨地皆可方便的上網購買台南新鮮甜美的芒果，拉近了產地與消費地距離。