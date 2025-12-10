　
地方 地方焦點

華醫USR助南化北寮里奪國際宜居社區競賽銀獎　攜手進軍佛羅倫斯摘佳作

記者林東良／台南報導

台南市南化區北寮里在大學團隊的助力下再次闖出國際聲量。中華醫事科技大學USR團隊協助地方深化環境管理、社區營造與文化推廣，今年代表台南市角逐被譽為「綠色奧斯卡」的國際宜居社區競賽（LivCom Awards），以豐富的社區影像與扎實簡報內容獲評審肯定，抱回 A類社區銀獎，讓山城的恬靜與魅力被世界看見。

本屆競賽於11月下旬在土耳其伊斯坦堡舉辦，共有34國、30座城市與地區、37件專案進入決賽。中華醫大USR團隊由王靖婷老師領軍，實地拍攝北寮里綠意景致、公共空間 revitalization 的成果，完整呈現社區從環境改善到文化整合的扎根歷程，最終一舉奪下銀獎。

USR團隊也同步以南化山景與地方特色參加 2025 佛羅倫斯世界博覽會國際藝術節（The World in Florence），再拿下一座佳作獎項。宜居社區銀獎＋世界博覽會佳作的雙重肯定，讓地方與學界共享喜悅，也成為大學社會責任與地方合作的最佳示範。

值得一提的是，這已是中華醫大USR團隊連續第三年替台南淺山社區奪下國際級獎項。2023年協助楠西密枝里奪銀、2024年協助白河草店里拿銅，今年北寮里再度以銀獎締造亮眼紀錄，展現USR團隊長期深耕山城、推動社區永續的能量。

帶隊簡報的王靖婷老師表示，USR計畫核心在於「共生共好」，團隊跨域結合學校專業與地方需求，投入公共空間改善、旅遊推廣、文化保存，以及地方產業活化等面向，讓社區在永續發展、國際能見度與生活品質上多點突破。中華醫大指出，團隊未來會持續陪伴地方推動 SDGs 精神，並深化與社區、學校及公部門合作，尤其關注高齡友善、環境永續及在地文化傳承，讓南化的生活樣貌被更多人看見、也變得更宜居、更有溫度。

