地方 地方焦點

3.5億打造新停車場！斗六社口水岸動工　176車位助攻商圈發展

▲社口水岸公園地下停車場動工，雲林縣長張麗善與地方人士共同祈願工程順利。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲社口水岸公園地下停車場動工，雲林縣長張麗善與地方人士共同祈願工程順利。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣斗六市「社口水岸公園新建地下停車場」昨（9）日舉行動工典禮，現場地方仕紳、民意代表齊聚，氣氛熱鬧。縣長張麗善主持儀式時表示，停車場共規劃176個車位，未來將有效提升社口地區的停車量能，並帶動周邊商圈的整體發展。

張麗善表示，停車便利是都市建設的重要基礎。縣府在斗六市長林聖爵建議下，近年積極在市區推動四座停車場建設，包括人文公園停車場、社口水岸地下停車場，以及規劃中的受天宮廣場與民生南路柚子公園停車場。她指出，未來兩至三年內，斗六市將新增約800至1000個車位，能明顯改善市區停車困難的情況。

水岸公園地下停車場採地上一層、地下一層設計，總經費3.55億元，其中中央補助1.92億元，縣府自籌1.62億元，預計工期約600天。張麗善表示，社口地區自從無印良品等品牌進駐後，展現強大發展能量，縣府將持續以招商引資思維推動商業成長，讓地方經濟再升級。

斗六市長林聖爵出席時表示，感謝縣府團隊全力推動社口停車場與相關商場開發。他指出，目前市公所已設置2100個路邊停車格，未來配合縣府新增近千個停車位，將能大幅改善停車問題，加上周邊商圈人流與發展動能提升，對整體城市交通與經濟都有明顯助益。

交通工務局表示，水岸停車場工程需600日曆天，完工後將提供共176席汽車停車位，其中包括4席身心障礙車位、4席親子車位及18席智慧充電車位。停車場將導入智慧停車系統與綠能設備，地上一層也融入水岸公園的景觀特色，透過植栽與動線設計，使建築與周邊自然環境協調共存。

工務局強調，後續將全程嚴格把關施工品質、安全與進度，確保工程如期如質完成，讓斗六市的交通環境朝向更加安全、便利且永續的方向邁進。

▲社口水岸公園地下停車場動工，雲林縣長張麗善與地方人士共同祈願工程順利。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市社口地區商圈蓬勃發展，停車場動工後可望進一步帶動人流與商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

12/08 全台詐欺最新數據

被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

