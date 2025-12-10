遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

▲ 南韓高速鐵路KTX列車。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

韓國鐵路公社（Korail）與鐵路工會最後協商10日下午宣告破局，工會宣布11日上午9時（台灣上午8時）起發動無限期大罷工，預估將有1萬名工會成員響應，首爾地鐵也可能自11日起投入罷工，年末大眾運輸系統恐怕大亂。

綜合《韓聯社》等韓媒，雙方於10日下午3時展開最終談判，但僅進行約30分鐘便宣告破裂，關鍵在於工會訴求的「績效獎金正常化」議案未能如期提交公共機關營運委員會審議。

工會痛批，「企劃財政部以所需程序時間不足為由拖延」，「若政府不承諾年底前解決問題，我們工會將從明天上午9點開始投入無限期罷工。」

勞資爭議核心在於績效獎金計算標準，韓國鐵路公社是32家公營企業中，唯一僅以基本薪資80%作為績效獎金計算標準的機構，工會15年來持續抗議這項不公平待遇。去年12月的罷工在當時擔任共同民主黨主席的現任總統李在明承諾下暫時化解，但承諾至今未兌現。

工會2.2萬名成員中，預計將有逾1萬人參與罷工，而維持必要服務需1.2萬名人力。韓國鐵路公社已啟動24小時緊急應變中心，規劃動員1.5萬名人力因應，包括必要維持人力及替代人力。

罷工期間，首都圈地鐵將維持平時75.4%班次（尖峰時段90%以上），KTX維持66.9%，一般列車約60%。貨運列車則優先運輸進出口及工業必需品，維持平時21.5%運量。

運營首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社第1、第2、第3工會也預告，若11日最終談判破裂，12日起將展開大罷工。9號線工會則要求公司兌現2025年度擴增人力等承諾，雙方正進行最後交涉，一旦決裂將自11日開始罷工，

這已是南韓連續第3年發生鐵路大罷工，加上首爾地鐵同步罷工，年末交通運輸面臨嚴峻挑戰。首爾市當局將自11日起成立緊急運輸對策本部，強化公車及地鐵等替代運輸方案，並建立緊急聯絡體系，採取階段性應對措施。

公車上班通勤高峰時段從上午7至9時延長到6至9時，下班時段則從目前的5至7時延長到5至8時，各拉長1小時並集中安排班次；地鐵2至4號線則隨時有5輛列車待命，必要時可立即投入載客。鐵路、地鐵同時罷工情況下，首爾市預計維持上班時段90%、下班時段80%以上班次。