大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲去年在廈門舉行的兩岸企業家峰會。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，預計共約800人將出席活動。據了解，本屆年會設有多項交流活動，其中就涉及當前正熱門的人工智慧與工業互聯網、AI場景應用等領域。

大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上表示，本次年會以「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」為主題，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

陳斌華介紹，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。《東森新媒體ETtoday》詢問有哪些台灣重要人士與會，陳斌華並未進一步透露。

據《東森新媒體ETtoday》所獲得的暫定議程，本屆年會將在永久會址的南京揚子江國際會議中心舉行。開幕式16日上午登場，由峰會大陸方面理事長郭金龍、峰會台灣方面理事長劉兆玄，以及江蘇省委書記信長星進行開幕致詞。隨後舉行第四屆江蘇省紫峰獎頒獎儀式，以及三項主題演講。

16日下午與17日上午，八個產業合作推動小組分別進行專題論壇或參訪活動。八個小組包括：綜合合作交流、資訊及通信產業、能源及環保節能產業、金融產業、中小企業合作及青年創業、生物科技與健康照護產業、現代服務業暨文化創意產業、智能（智慧）製造及裝備產業。17日下午由各小組與峰會台灣方面毛治國副理事長進行大會總結。

據了解，本屆年會設有多項交流活動，包括：兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動、第七屆兩岸博物館IP授權交流論壇、寧台能源與環保節能產業交流對接會、兩岸人工智能（人工智慧）與工業互聯網融合發展研討會、寧台金融產業交流對接活動、兩岸生物科技發展合作座談會、AI場景應用暨兩岸青年創業孵化器沙龍活動、兩岸金融高質量發展新未來論壇等。

▼2024年兩岸企業家峰會。（資料照／記者陳冠宇攝）

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

12/08 全台詐欺最新數據

日本強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　詭異景象曝光
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程

