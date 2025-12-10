國際人權日亮點！台南6校獲選人權教育示範學校　推動友善校園再升級

▲台南市6校獲選友善校園人權教育示範學校，推動學生人權意識向下扎根。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

12月10日是國際人權日，台南市推動人權教育的腳步從未停下，教育局自2011年起連續補助學校推動人權教育計畫，至今已滿14年，2025年度共有南安國小、東區大同國小、永華國小、正新國小、永康國中及南新國中6校入選「友善校園人權教育示範學校」，透過各具特色的實作方案，持續在校園扎根尊重、多元與民主。

市長黃偉哲表示，「友善校園、幸福城市」一直是台南努力的方向。儘管現行有憲法、國際人權公約、教育基本法等多元制度保障，但仍須透過教育不斷提醒學生覺察自己的權利。他也特別提到釋字第784號（學生行政爭訟權案），明確點出學生權益的重要性，強調教育工作者更應協助孩子認識自身的人權。

教育局長鄭新輝指出，示範學校計畫不只是課程，而是透過人權校園與公民教育的具體實踐，深化學生在人權、法治與民主上的素養。教育局也每年辦理「校園生活與人權環境評估」問卷，協助各校進行自我檢視，讓行動方案更貼近需求，進而促進友善校園文化的建立。

教育局說明，今年獲選的6校在推動上各有亮點：南安國小：透過班親會宣導正向管教，並安排淨灘、參訪防災教育館，以體驗深化孩子對人權的理解；永華國小：舉辦自治市小市長選舉、成立志願服務隊，讓學生實際練習民主參與；正新國小：將兒童權利公約融入課程，校慶活動結合人權標語創作，提升社區公民意識；大同國小：帶學生走入司法博物館與台灣文學館，認識法院運作，也加深對兩公約精神的理解；永康國中：將人權議題帶進班會，並以走讀方式探訪歷史場景，讓學生用腳步理解權利的重量；南新國中：辦理「CRC親子共融研習」，舉行「愛的蛋餅」親師生活動，並成立反毒小隊，用創意宣導守護校園安全。

教育局強調，未來將持續推動友善校園與人權教育相關計畫，透過創意活動、宣講與研習，讓人權理念真正落實在師生與家長的日常行動中，共同打造更加包容、多元、幸福的台南。