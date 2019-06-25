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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／王金平送蔣萬安「記得關mic」T恤　網敲碗衣服哪裡可以買？

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政治中心／綜合報導

前立法院長王金平退出國民黨內初選後，仍積極經營粉絲專頁，還在開起直播節目「台灣金團結」。王金平25日在第二集節目中邀請到有「立院男神」封號的立委蔣萬安，兩人大聊立法院趣事，席間還當起主持人玩起「快問快答」。王金平不忘大開蔣萬安「忘記關mic」的玩笑，特別製作印有「記得關mic」、「萬安演習」字樣的白色T恤，要他「牢記在心」，讓蔣萬安看了也大笑。

▲▼前立法院長王金平、立委蔣萬安合體開直播。（圖／翻攝自Facebook／台灣公道伯　王金平）

▲前立法院長王金平、立委蔣萬安合體開直播。（圖／翻攝自Facebook／台灣公道伯　王金平）

王金平在直播節目一開始，兩人先以「抱緊」的姿勢登場，象徵團結的氣氛，互相寒暄後便開始玩快問快答遊戲，王金平無釐頭的問「最喜歡的黨內同志是誰？」、「看男生會先看什麼部位？」、「長頸鹿的台語怎麼唸？」、「那天忘記關mic的心情怎麼樣？」，還問蔣萬安「被女立委環抱有什麼感覺？」、「下次再佔據主席台時，你希望誰環抱著你？」讓蔣萬安不好意思的回答「呃，千萬不要。」

▲▼前立法院長王金平、立委蔣萬安合體開直播。（圖／翻攝自Facebook／台灣公道伯　王金平）

接著，蔣萬安問王金平，「先前高雄市長韓國瑜沒預約就來立法院拜會，會不會很尷尬？」王金平趕緊說「不會尷尬啦！」接著說，最好是事先約好，不然談碖的時間可能只有10分鐘，如果先約好的話，可以談得更從容自在、時間更久，並幽默隔空喊話說，「下次我非常歡迎你來看我，但事先約好，我最起碼準備半小時以上的時間給你，大家一起來互動。」

「立院公道伯」與「立院男神」的組合笑點十足，短短30分鐘就吸引不少網友觀看，網友紛紛留言為王金平加油，特製白色T恤也大受歡迎，有網友逗趣留言「我要抽蔣萬安身上那件！」還有沒抽到衣服的網友敲碗「衣服哪裡可以買！」

▲▼前立法院長王金平、立委蔣萬安合體開直播。（圖／翻攝自Facebook／台灣公道伯　王金平）

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關鍵字：王金平,蔣萬安

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