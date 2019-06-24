預告要與顏清標一起直播「包水餃」　王金平：我一定選總統

▲彰化縣成立金平之友會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣王金平之友會23日下午在彰化市南郭國小舉行，現場擠進數千人相挺，如何看待前立委顏清標相挺韓國瑜台中市造勢活動？王金平接受聯訪時回答說，「那應該的呀！大家都是老同事都是老朋友，下禮拜我也會跟他來直播，他比較會做水餃嘛，我要跟他一起播水餃的事。」

5月18日王金平在彰化市向陽社區活動中心成立彰化市金平之友會後，6日宣布不參加國民黨總統黨內初選，23日再度回到彰化，下午除了擔任彰化縣金平之友會會長的前議長白鴻森，另外包括前彰化縣長阮剛猛、卓伯源、彰化縣議會副議長許原龍、彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、以及多位里長、地方重要人士也都到場力挺，現場更是擠進將近數千名熱情鄉親，從王金平抵達現場後，熱情揮舞國旗高喊「王金平凍蒜」。

王金平指出，現在台灣的青年對自己未來沒信心，整個環境對他們的發展造成很大困擾，因此對未來不敢抱持希望，也不敢結婚。在民進黨政府的施政下，包括一例一休、能源政策失焦、投資環境惡化、產業以及人才外流等問題不斷產生，所謂的十大德政已經變成十大惡政，加上朝野惡鬥讓國內不和諧，可以看出政府政策不對，只有自我感覺良好。

王金平說，台灣新的領導人必須具備信心與決心、經驗和能力，如果依循目前的舊道路，到不了新方向與新未來。王金平承諾，要帶領台灣突破國家社會的困境，也會永遠和台灣人民站在一起，帶大家到全世界，讓世界看見台灣，「希望我要選總統，可以有你們當靠山，未來我也會當你們的靠山，用團結力量讓王金平進入總統府」。

彰化縣長王惠美也在活動開始前，陪同王金平前往彰化南瑤宮參拜，祈求國泰民安、共同打拚一個康莊大道。現場更有熱情民眾冒雨等在南瑤宮一個小時，就是為了向王金平說一聲「加油」，王金平也向支持者承諾，「選總統是我對國家、對人民負責要走的路，未來怎麼走交給上天安排，但是現在就是努力、認真跑基層，這也是國民黨要翻轉2020最重要的工作。」

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