學生頒獎合照時間一改再改！家長超不滿　質疑全是配合韓國瑜一人

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

韓國瑜與高雄市年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，現場出現家長怒氣沖沖，表示一開始學校是通知3點半報到，教育局前一天通知改成下午2點30分報到，今上午11點48分又臨時通知提前到1點40分，質疑是為了韓國瑜行程才任意改變時間。

▲時間一再更改引來家長不滿。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜和學生合影活動意外不斷，不只有學生拿道具狂酸，還有家長不滿指控，拍照時間任意更改，搞得家長很不方便，一位莊媽媽憤怒表示，自己前一天接到通知，拍照時間提早一小時改為2點半開始，但沒想到今天早上11點48芬卻臨時又接到通知，改成1點40分開始拍照，家長不滿教育局任意更改時間。

▲家長秀出簡訊，質疑為配合韓國瑜時間才更改。（圖／記者洪正達攝）

學生家長抱怨「之前拍照時間都是假日，現在改為平日，家長也盡力配合，但臨時11點多才通知，直到12點多看到手機才發現又改時間，請先生趕快來，家長都已經請假配合，老師也很晚才知道，因為自己的行程任意更改，我們也要請假，不是你講高雄發大財我們就發大財」。

對於有家長質疑教育局臨時提前拍照行程，是為了配合韓國瑜要準備晚上的國政願景發表會。市府教育局先回應，「是因為氣候問題，才把時間提前，至於改成平日，是因為假日有家庭活動，而每個縣市做法不一樣，那我們的市長體力好還站得住，有許多市長是用坐的」。

韓國瑜回應，「很多事情有太多奇怪聯想」，今天800多位同學，早上又下傾盆大雨，家長應該考量自己孩子得到全班最棒的榮譽，開心照完相邁向下個階段，「不用去想太多」。