陳其邁勸韓國瑜「做好做滿」：不是坐這山...看那山

▲韓國瑜遭畢業生嗆做好做滿愛高雄。（資料照／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

對於陸續有畢業生「嗆韓」的事件發生，行政院副院長陳其邁25日下午表示，這好像變成一個全民運動或學生運動，韓國瑜應該要告訴大家，當初競選市長的承諾是要好好珍愛高雄，怎麼一下做沒多久，就坐這山、看那山，希望韓國瑜做好做滿。

高雄市長韓國瑜近日與模範生、畢業生合影時不斷被嗆，先是遭國中生酸「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服、或拿著《為什麼愛說謊》的書上台合照，25日甚至有女學生拿出寫著「做好做滿」的紙條，總總學生嗆韓行徑引發熱議。

針對韓國瑜頻頻被學生嗆，陳其邁出席「英雄聯盟2019六都電競爭霸戰啟動記者會」時表示，「這個好像變成一個全民運動或學生運動」，韓國瑜應該要告訴大家，當初競選市長的承諾是要好好珍愛高雄、要把市政工作做好，怎麼做沒多久，就坐這山、看那山。

陳其邁指出，假如韓國瑜的態度與過去的承諾有所扞格，或對講過的話不當一回事，那指摘韓國瑜說謊或做好做滿的抗議，儼然變成流行或運動，對韓國瑜當然是很大的傷害，應該好好考慮清楚，「否則目前登革熱的疫情幾乎每天都有新案例，市長卻去參加國民黨初選的電視政見會，那他怎麼對高雄市民交代？」難免會讓別人覺得這種做法「教壞小孩」，要韓國瑜好好考慮。

陳其邁也喊話希望韓國瑜做好做滿，他表示，市民是希望當市民有困難、有疫情時，市長要跟著大家蹲下來，跟市民一起解決問題，不是坐這山、看那山，參加總統初選辯論會，又忙著全力登山、登上他權力的最高峰，希望韓國瑜好好斟酌，「也許辯論會完，他會有一些不同的考量，我是苦口婆心，真的是勸他、為他好」。

▲陳其邁。（圖／記者徐斌慎攝）